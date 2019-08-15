Vakıfta bir tuhaf kaza 1 yaralı

Akyazı Ormanköy yolu Vakıf Mahalle içinde viraja hızlı giren Otomobil sürücüsü önce kaldırıma sonra Ağaca çarparak durabildi. Başından hafif yaralanan sürücü kimlik bilgilerini vermemek için uzun süre direndi.
Kaza Akyazı Ormanköy yolu Vakıf Mahallesi köy içi mevkiinde meydana geldi. Kazım Ö. İdaresindeki 54 HA 74*plakalı Otomobil viraja hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç önce kaldırıma daha sonra ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası sürücü başından hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri Ambulansa haber verdiler.
Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleleri yaptılar Sağlık ekiplerinin kimlik bilgilerini istemesi üzerine tuhaf hareketlerde bulunarak kimliğini göstermeyen sürücü hastaneye de gitmedi.