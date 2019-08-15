Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BASIN DOSTU ÖĞRETMENLER

BASIN DOSTU ÖĞRETMENLER

Vakıfta bir tuhaf kaza 1 yaralı

Vakıfta bir tuhaf kaza 1 yaralı

Devlet sanatçısı Karasu’nun anne acısı

Devlet sanatçısı Karasu’nun anne acısı

ATSO, ATB VE AZO BAYRAM KUTLAMASINA BÜYÜK İLGİ

ATSO, ATB VE AZO BAYRAM KUTLAMASINA BÜYÜK İLGİ

CUMHUR İTTİFAKINDA BAYRAM KUTLAMASI

CUMHUR İTTİFAKINDA BAYRAM KUTLAMASI

YAZ KURAN KURSUNU BİTİRENLER BELGELERİNİ ALDILAR

YAZ KURAN KURSUNU BİTİRENLER BELGELERİNİ ALDILAR

Vakıfta bir tuhaf kaza 1 yaralı

Akyazı Ormanköy yolu Vakıf Mahalle içinde viraja hızlı giren Otomobil sürücüsü
Bu haber 2019-08-15 01:07:35 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ormanköy yolu Vakıf Mahalle içinde viraja hızlı giren Otomobil sürücüsü önce kaldırıma sonra Ağaca çarparak durabildi. Başından hafif yaralanan sürücü kimlik bilgilerini vermemek için uzun süre direndi.

Kaza Akyazı Ormanköy yolu Vakıf Mahallesi köy içi mevkiinde meydana geldi.  Kazım Ö. İdaresindeki 54 HA 74*plakalı Otomobil viraja hızlı girerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç önce kaldırıma daha sonra ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası sürücü başından hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri Ambulansa haber verdiler.

Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleleri yaptılar Sağlık ekiplerinin kimlik bilgilerini istemesi üzerine tuhaf hareketlerde bulunarak kimliğini göstermeyen sürücü hastaneye de gitmedi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
01:09 - Vakıfta bir tuhaf kaza 1 yaralı
Akyazı Ormanköy yolu Vakıf Mahalle içinde viraja hızlı giren Otomobil sürücüsü...
10:23 - CUMHUR İTTİFAKINDA BAYRAM KUTLAMASI
AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem beraberinde Belediye Başkanı Bilal Soykan...
10:20 - YAZ KURAN KURSUNU BİTİRENLER BELGELERİNİ ALDILAR
Yaz Kuran kursu Ülke genelinde olduğu gibi Akyazı’ya bağlı Gebeş Mahallesinde de açıldı...
10:16 - AKYAZI AK PARTİ BAYRAMLAŞMA
AK Parti Akyazı İlçe teşkilatındaki bayramlaşma bayramın ikinci günü yapıldı....
00:27 - AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN’DAN BAYRAM MESAJI
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Kurban Bayramı vesilesi ile bayram mesajı yayımladı....
23:46 - KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR 5 YARALI
Akyazı Ormanköy yolu Seyfeler mevkiinde 2 Otomobilin çarpışması...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ