ATSO, ATB VE AZO BAYRAM KUTLAMASINA BÜYÜK İLGİ

Kurban Bayramı Akyazı’da coşku ile kutlandı. Akyazı’da sivil toplum örgütlerinin düzenlediği bayramlaşmalarının

Bu haber 2019-08-13 23:48:16 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

en çok ilgi göreni ise en çok üyeye sahip ATSO, ATB ve AZO’nun birlikte düzenledikleri bayram kutlaması oldu.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Akyazı Ticaret Borsası ve Akyazı Ziraat Odası üyeleri ile diğer sivil toplum kuruluşlarının da ilgi gösterdiği ve kalabalık bir katılımın olduğu bayramlaşma töreni Akyazı Ticaret Borsası salonunda gerçekleşti.

ATB Başkanları A.Şener Bayraktar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma programına Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Siyasi Parti Akyazı İlçe Başkanları ve sivil toplum örgütlerinin başkan ve üyeleri, iş adamları, Akyazı Muhtarları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Bayram güzelliğinin yaşandığı toplantıda ev sahibi ATB Başkanı A.Şener Bayraktar, bayram programına katılan konukların kurban bayramını kutladıktan sonra, son zamanlarda ülkemizin üzerine oynanan ekonomik ve siyasi olaylardan bahsetti ve Fındık üreticilerine seslendi. Başkan Bayraktar, Geçtiğimiz yıl Hükümet tarafından açıklanan fındık rekolte fiyatlarının üreticinin elinde fındık tükendikten sonra açıklandığından üreticilerimiz tarafından büyük tepkilere neden olmuştu. Ama geçte olsa açıklanan fındık taban fiyatı 2017 mahsulüne göre %40 artış olmuş ve o artışın üzerine TZOB ve Ziraat Odalarının girişimleri sonucu bu sene hasattan evvel taban fiyat açıklanmıştır. Açıklanan Taban fiyatta bu sene için güzel bir rakam olarak açıklanmış ve üreticimizin yüzünü güldürmüştür.

Başkan Bayraktar üzerine basa basa fındık üreticisine ürünlerinizi kesinlikle emanete vermeyin. İhtiyacınız kadarını satın ama emanete asla fındık teslim etmeyin diye seslendi. Fındık üzerine oynanan oyunlar var. Fındık Ülkemizin en büyük ihracat kalemidir. Bu sebeple ürettiğimiz fındığımıza sahip çıkalım dedi.

Bayraktar ayrıca mısır üreticimiz hep fındık fiyatlarını arttırmak için mücadele ediyorsunuz diye serzenişte bulunuyor. Benim mısır üreticimde sakın alınmasın. Mısır üreticileri adına geçtiğimiz hafta Adapazarı’nda İl koordinasyon kurulu ve Sakarya’daki Ziraat Odaları başkanlarıyla birlikte bir basın toplantısı yaparak Mısır için taban fiyatının da biran evvel açıklanmasını istedik. Sonucunu da Tarım ve Orman Bakanımızın yazılı açıklamasıyla almış bulunmaktayız.

Mısır fiyatları 2019'da yüzde 21 zamlanarak ton başına bin 150 lira oldu. Fiyatlar, geçen yıl ton başına 950 liraydı.

2018 yılında ton başına 950 lira olan mısır fiyatı, 2019 yılında yüzde 21 artırılarak ton başına bin 150 lira olarak belirlenmiştir. Mısır için belirlenen ton başı bin 150 lira alım fiyatı, bakanlığımız tarafından verilecek yaklaşık ton başına 60 liralık prim ve diğer desteklerle birlikte bin 210 liraya kadar yükselmektedir. Açıklanan bu fiyatla üreticimiz, maliyete göre yüzde 48, diğer bir ifadeyle ton başına 390 lira gelir elde etmiş olacaktır, dedikten sonra Başkan Bayraktar tekrar kurban Bayramımızın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diler bayramınızın mübarek olmasını temenni ederim dedi.

Başkan Bayraktar’dan sonra Akyazı Beledi başkanı Bilal Soykan, Programı düzenleyen ATSO; ATB ve AZO Yönetim Kurulu Başkanlarına teşekkür ettikten sonra, programa katılan herkesin bayramı kutlu olsun dedikten sonra, bayramlaşma programı sona erdi.