CUMHUR İTTİFAKINDA BAYRAM KUTLAMASI

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem beraberinde Belediye Başkanı Bilal Soykan

Bu haber 2019-08-13 10:20:06 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem beraberinde Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Belediye Meclis 1. Başkan yardımcısı Mustafa Birincioğlu olduğu halde bayramın ikinci günü MHP İlçe teşkilatına giderek Cumhur İttifakı ortaklarının bayramlarını kutladı.

MHP İlçe teşkilat binası önünde karşılanarak teşkilata çıkarılan AK partili yöneticiler, parti binasında toplanmış oyan MHP’lilerle tek tek tokalaşıp bayramlarını kutladılar. Kutlamanın ardından ilk konuşma Belediye Başkanı Bilal Soykan’dan geldi. Soykan ittifak çerçevesi içinde MHP’li dostlarımız bize genel ve yerel seçimde desteklerini esirgemediler. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Hem AK Partinin hem de MHP’nin ortak düşüncesi Akyazı’ya ve Akyazılılara hizmettir. Allah’ın izniyle bu 5 yıllık hizmet dönemi içinde birlikte çalışıp güzel İlçemizin güzel insanlarının yüzlerini güldürmeyi amaçlıyoruz. Allah bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın dedi ve hem MHP’lilerin, hem Akyazılıların hem de tüm İslam Aleminin kurban bayramlarını tebrik etti.

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem’de konuşmasında bayramların birlik ve beraberliklerin sağlandığı önemli günlerden biri olduğuna dikkat çekerek, Cumhur İttifakı olarak gerçekleştirilen bu birlik ve beraberlik hem ülkemiz genelinde hem de Akyazı’mızda güzel sonuçların oluşmasına neden olmuştur. Bunun bilinci içindeyiz. MHP’li dostlarımızın bayramlarını tebrik etmek için yaptığımız bu ziyaretimiz inşallah hayırlara vesile olur dedi ve hem MHP’lilerin hem Akyazılıların ve hem de tüm İslam Aleminin kurban bayramlarını tebrik etti

Konuşmasına bugün kurban bayramımızın ikinci günü. Bu nedenle çok mutluyuz. Ancak yine bugün yani 12 Ağustos 1979 tarihinde terör örgütü tarafından şehit edilen Bingöl Belediye Başkanımız Hikmet Tekin’in şehit edilişinin yıldönümü. Bundan dolayı da son derece üzgünüz. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum diye başlayan MHP İlçe Başkanı Ali Dertli konuşmasını şöyle sürdürdü ” AK Partili dostlarımız tarafından yapılan bu bayram kutlama ziyareti bizi son derece mutlu etmiştir. Teşkilatım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bende bu ziyareti fırsat bilerek Akyazılı hemşehrilerimin ve tüm İslam Aleminin kurban bayramlarını tebrik ediyorum ve bayramların birleştirici unsurlarından yararlanarak herkesin mutlu, huzurlu, birlik ve beraberlik içinde yaşamlarını sürdürmelerin yüce mevlamızdan niyaz ediyorum” Ziyaret sonrası misafirlerini uğurlayan MHP teşkilatı daha sonra AK Parti teşkilat binasına giderek onlarda AK Partililerin bayramlarını kutladı.

Gerçekleşen ziyarette MHP İlçe başkanı Ali Dertli ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin, MHP’li Belediye Meclis Üyeleri Ergün Öztürk, İhsan Özcan, Furkan Çakıroğlu ve Ahmet Çetin, bir önceki dönem Belediye Meclis Üyeleri Harun Köymen ile Abdullah Hikmet Kurt ve Partililer katıldı.