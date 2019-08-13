YAZ KURAN KURSUNU BİTİRENLER BELGELERİNİ ALDILAR

Yaz Kuran kursu Ülke genelinde olduğu gibi Akyazı’ya bağlı Gebeş Mahallesinde de açıldı

Bu haber 2019-08-13 10:16:43 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

Yaz Kuran kursu Ülke genelinde olduğu gibi Akyazı’ya bağlı Gebeş Mahallesinde de açıldı ve 17 Haziran 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında kurslara giden 17 kursiyer öğrenci kursun tamamlanmasının ardından katılım belgesi almaya hak kazandılar.

Gebeş Mahallesi Cami İmam Hatibi İbrahim Desteci kursun ç ok yararlı geçtiğine dikkat çekerek şunları söyledi “ Kurs müddeti içerisinde çocuklarımıza Kuran-ı Kerimi okumayı, dini bilgileri öğretmeye çalıştım. Ç ok zeki olan kursiyerlerim verdiklerimi eksiksiz aldılar ve kursun sonunda da belgelerini almaya hak kazandılar. Ben şahsen hem kursiyer çocuklarımızı, hem de onların ailelerini yürekten kutluyorum. Böylece bir kursu daha başarıyla tamamlamanın da engin mutluluğu içindeyim”