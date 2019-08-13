AKYAZI AK PARTİ BAYRAMLAŞMA

AK Parti Akyazı İlçe teşkilatındaki bayramlaşma bayramın ikinci günü yapıldı.

Bu haber 2019-08-13 10:12:28 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Akyazı İlçe teşkilatındaki bayramlaşma bayramın ikinci günü yapıldı. Gerçekleşen bayramlaşmanın misafiri Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem Yüce’ydi.

Partinin teşkilat binasında gerçekleştirilen bayramlaşmada AK Parti Akyazı İlçe Başkanı evc sahibi konumunda olan Mesut Ekrem ile Belediye Başkanı Bilal Soykan birer konuşma yaptı ve her iki yönetici de konuşmalarında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı ve konuşmalarını da Akyazılılar başta olmak üzere tüm İslam Aleminin bayramlarını tebrik ederek tamamladı.

Kürsüye son olarak Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem Yüce geldi. Yüce Sakarya’yı ve Sakarya’nın tüm İlçelerini hizmetin en güzelini getirmek için bu göreve talip olduklarını söyledi ve bize güvenen, oyları ile de destekleyen değerli hemşehrilerimizin bu güvenlerini boşa çıkarmamak için bizlerde el birliği içinde gece gündüz demeden çalışarak yapılması gerekenleri yapacağız ve getirilmesi gereken hizmetleri de getireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın dedi.

Bayramların birleştirici bir unsur olduğunun da altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, böylem günlerde insanlarımız her zaman mutlu ve huzurlu olmuşlardır. Bu güzel İlimizi yönetenler olarak bizlerde değerli hemşehrilerimizin mutluluklarını pekiştirmek ve en üst düzeye çıkarmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağımız konusunda verdiğimiz sözü yerine getirmek için kollarımızı sıvadık ve görev e gelir gelmez de çalışmalarımızı başlattık dedi. Yüce de diğer konuşmacılar gibi konuşmasını herkesin kurban bayramını kutlayarak tamamladı.

Gerçekleştirilen bayramlaşma programına AK Parti İlçe Yönetim, Kadın ve Gençlik Kolları, Belediye Başkan yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ile partililer katıldı. AK parti Sakarya eski Milletvekillerinden Ali İnci’de düzenlenen bayramlaşmaya katıldı ama bir başka programa yetişmek z orunda olduğunu ifade ederek teşkilat binasından erken ayrıldı. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerinden bazı isimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yle birlikte Akyazı’ya geldi ve programa katıldı. MHP İlçe Başkanı Ali Dertlide bayramlaşmaya katılanlar arasındaki yerini aldı.