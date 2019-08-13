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BİR KAREDE BEŞ BAŞKAN

Kurban bayramı nedeniyle düzenlenen protokol bayramlaşmasına yoğun ilgi vardı.
Bu haber 2019-08-13 10:10:35 eklenmiş ve 59 kez görüntülenmiştir.

 

Kurban bayramı nedeniyle düzenlenen protokol bayramlaşmasına yoğun ilgi vardı. Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, CHP İlçe Başkanı Recep Furuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli ve Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Resul Kuşdil’de ilgi gösterenler arasındaydılar.

Alpaslan Türkeş Sosyal tesislerinde gerçekleşen bayramlaşmaya katılan protokol üyeleri sırasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünde Emniyet mensupları ile İlçe Jandarma Komutanlığında Komutan ve Askerlerle, Devlet Hastanesinde de hasta ve hasta yakınları ile bayramlaştı.

İlçe Jandarma Komutanlığına giden protokol içinde yer alan Belediye Başkanı Soykan, İlçe Başkanları Ekrem, Furuncuoğlu, Dertli ve Kuşdil burada yan yana gelerek resim çektirdi ve böylece bir güzelliğe de imzalarını atmış oldular.

Belediye Başkanı ile Siyasi Partilerin İlçe Başkanlarının birlikte sergiledikleri bu birliktelik görenleri mutlu etti ve mutlu olanların ortak görüşleri ise şu oldu “ Bir karede beş başkan yan yana. Bu birliktelik dostları sevindirir düşmanları ise derinden üzer”

 

 

 
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