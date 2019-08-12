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AKYAZI’DAKİ PROTOKOL HALK BAYRAMLAŞMASINA BÜYÜK İLGİ

AKYAZI’DAKİ PROTOKOL HALK BAYRAMLAŞMASINA BÜYÜK İLGİ

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AKYAZI’DAKİ PROTOKOL HALK BAYRAMLAŞMASINA BÜYÜK İLGİ

Protokolün Hakla bayramlaşması Alpaslan Türkeş sosyal
Bu haber 2019-08-12 00:27:35 eklenmiş ve 43 kez görüntülenmiştir.

 

Protokolün Hakla bayramlaşması Alpaslan Türkeş sosyal tesislerinde yapılan törenle gerçekleşti.

Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı belediyesi tarafından organize edilen Protokol vatandaş bayramlaşması Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii Akyazı belediyesi Alpaslan Türkeş sosyal tesislerinde gerçekleşti.

İlçe Müftüsü İzzet Şener’in bayram duası sonrası Protokolde konuşan İlçe kaymakamı Yakup Güney ve belediye başkanı Bilal Soykan programa katılan vatandaşlar ve protokol üyelerinin bayramlarını kutladı.

Törene İlçe kaymakamı Yakup Güney, belediye başkanı Bilal Soykan, Akyazı savcısı Rıdvan Çiçeklidağ, İlçe Emniyet Müdürü İsa Çoşar, Jandarma komutanı Binbaşı Hamit Gencay Taşdemir. Muhtarlar Derneği Başkanı Bekir Durmuş,Siyasi partilerin ilçe başkanları,Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldılar.

Alpaslan Türkeş sosyal tesislerindeki Tören sonrası İlçe kaymakamı Yakup Güney, belediye başkanı Bilal Soykan, Akyazı savcısı Rıdvan Çiçeklidağ, İlçe Emniyet Müdürü İsa Çoşar, Jandarma komutanı Hamit Gencay Taşdemir. Muhtarlar Derneği başkanı Bekir Durmuş,Siyasi partilerin ilçe başkanları İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma komutanlığı ve Akyazı Devlet Hastanesine ziyaret ettiler.

 
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