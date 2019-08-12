Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI’DAKİ PROTOKOL HALK BAYRAMLAŞMASINA BÜYÜK İLGİ

AKYAZI’DAKİ PROTOKOL HALK BAYRAMLAŞMASINA BÜYÜK İLGİ

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN’DAN BAYRAM MESAJI

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN’DAN BAYRAM MESAJI

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

BAYRAM İZİNİNE GELDİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

BAYRAM İZİNİNE GELDİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

BIÇKIDERE ESKİ MUHTARI İRFAN EKER VEFAT ETTİ

BIÇKIDERE ESKİ MUHTARI İRFAN EKER VEFAT ETTİ

Kur’an Kursu öğrencilerine ödülleri verildi

Kur’an Kursu öğrencilerine ödülleri verildi

AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN’DAN BAYRAM MESAJI

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Kurban Bayramı vesilesi ile bayram mesajı yayımladı.
Bu haber 2019-08-12 00:24:18 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

 

 Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Kurban Bayramı vesilesi ile bayram mesajı yayımladı. 

 Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın mesajı şöyle:

    Başta tüm İslam Âlemi, Şehit ve Gazi ailelerimiz ile saygıdeğer Akyazılı hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutluyor, kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam Âlemine, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.

 Kurban Bayramı rahmeti ve bereketi ile Müslüman alemine bizlere geldi. Bu bayram küskünleri barıştırmaya, evlere bereket dağıtmaya paylaşmanın verdiği mutluluğu hepimize yaşatmaya geldi. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum. Bu Bayramda keseceğiniz tüm Kurbanların kabul ve makbul olmasını cenabı Allahtan niyaz ediyorum.

 Şu anda Hac görevini yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan ağabeylerimiz, ablalarımız, annelerimiz babalarımız, kardeşlerimizin ve oradaki herkesin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını canı gönülden diliyorum.

 Son olarak araçları ile yola çıkacak olan gerek ilçemiz misafirleri yada ilçemiz halkını bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için azami olarak trafik kurallarına ve hız sınırlarına dikkat etmelerini önemle hatırlatıyorum.

 Bu vesile ile tüm İslam Âlemi ve Akyazılıların Kurban Bayramını tekrardan tebrik ediyor, yüce Allah’tan iyiliklerin ve güzelliklerin pekiştiği sevinç ve mutlulukların arttığı dargınlıkların son bularak barışın kardeşliğin hüküm sürdüğü hayırlı mutlu bereketli nice bayramlarda bir arada olmayı diliyorum ”
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
00:27 - AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN’DAN BAYRAM MESAJI
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Kurban Bayramı vesilesi ile bayram mesajı yayımladı....
23:46 - KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR 5 YARALI
Akyazı Ormanköy yolu Seyfeler mevkiinde 2 Otomobilin çarpışması...
23:20 - OTOBANDA İKİ TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI
TEM Otoyolu Akyazı sınırları içinde meydana gelen kazada iki TIR çarpıştı....
23:18 - AKYAZI KYK YURDUNU 3 GÜN ÖNCE KAPATTILAR ŞİMDİ AÇIYORLA
Tasarruf tedbirleri kapsamında kapatıldığı açıklanan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı...
23:16 - ELİNİ KIYMA MAKİNESİNE KAPTIRMIŞTI SAĞLIK DURUMU İYİYE
Olay dün akşam saatlerinde Akyazı Kuzuluk Mahallesindeki bir...
00:59 - İNŞAATIN ÜÇÜNCÜ KATINDAN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI
Olay Akyazı’nın Vakıf Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ