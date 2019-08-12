AKYAZI BELEDİYE BAŞKANI BİLAL SOYKAN’DAN BAYRAM MESAJI

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Kurban Bayramı vesilesi ile bayram mesajı yayımladı.

Bu haber 2019-08-12 00:24:18 eklenmiş ve 20 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Kurban Bayramı vesilesi ile bayram mesajı yayımladı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın mesajı şöyle:

“ Başta tüm İslam Âlemi, Şehit ve Gazi ailelerimiz ile saygıdeğer Akyazılı hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutluyor, kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam Âlemine, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.

Kurban Bayramı rahmeti ve bereketi ile Müslüman alemine bizlere geldi. Bu bayram küskünleri barıştırmaya, evlere bereket dağıtmaya paylaşmanın verdiği mutluluğu hepimize yaşatmaya geldi. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum. Bu Bayramda keseceğiniz tüm Kurbanların kabul ve makbul olmasını cenabı Allahtan niyaz ediyorum.

Şu anda Hac görevini yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan ağabeylerimiz, ablalarımız, annelerimiz babalarımız, kardeşlerimizin ve oradaki herkesin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını canı gönülden diliyorum.

Son olarak araçları ile yola çıkacak olan gerek ilçemiz misafirleri yada ilçemiz halkını bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için azami olarak trafik kurallarına ve hız sınırlarına dikkat etmelerini önemle hatırlatıyorum.

Bu vesile ile tüm İslam Âlemi ve Akyazılıların Kurban Bayramını tekrardan tebrik ediyor, yüce Allah’tan iyiliklerin ve güzelliklerin pekiştiği sevinç ve mutlulukların arttığı dargınlıkların son bularak barışın kardeşliğin hüküm sürdüğü hayırlı mutlu bereketli nice bayramlarda bir arada olmayı diliyorum ”