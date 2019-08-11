KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

İslam aleminin en kutsal günlerinden biri olan mübarek kurban bayramı başladı.

Bu haber 2019-08-11 07:57:09 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

İslam aleminin en kutsal günlerinden biri olan mübarek kurban bayramı başladı. Müslümanlar sabahın erken saatlerinde coşku ile bayram namazlarını kılmak üzere camilere koştu. BİZİM AKYAZI olarak kurban bayramı coşkusunu Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camide yaşadık.

Bayram Namazı öncesi İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Maksut Kut kürsüde yaptığı konuşmada Kurban ibadetinin faziletlerini anlatırken hali vakti yerinde olan her Müslüman’ın kurban ibadetini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizdi. Maksut hoca Müslümanların rehberinin Kuran-ı Kerim olduğu ve başka bir rehbere ihtiyaç olmadan onun gösterdiği yoldan yürünmesi ve ancak bu şekilde yaşadığımız taktirde huzur ve mutluluğa ulaşılabileceğini söyledi ve herkesin bayramını kutladı.

Metin Kolay hocanın bayram namazını kıldırması ve tekbirler eşliğinde hutbesini okumasının ardından cami içinde bayramlaşma gerçekleşti.

Cemaat bayram namazını müteakip mezarlıkları dolaşmak ve kurbanlarını kesmek üzere evlerine dağıldı.

Kaymakamlık ve Belediyenin halkla bayramlaşması saat 15.00 te Kubbeli Yeni Cami yanındaki Alpaslan Türkeş çay bahçesinde gerçekleşecek.

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