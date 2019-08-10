BAYRAM İZİNİNE GELDİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Cezaevinden bayram izni için Akyazı Seyfeler mahallesindeki evine gelen 24 yaşındaki genç, park halindeki Otomobilinin içinde ölü bulundu.
Akyazı’ya bağlı Seyfeler Mahallesi'nde yaşayan Burak Ç., çeşitli suçlardan dolayı hükümlü olduğu Bolu açık cezaevinden bayram izni için eve geldi.
Uzun süre haber alınamayan yakınları Burak Ç., evinin bahçesinde park halindeki aracının içinde hareketsiz şekilde buldular. Olay yerine Çağrılan 112 Ambulans sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Burak Ç'nin öldüğü belirlendi.
Akyazı Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Burak Ç'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Burak Ç.nin cesedi Otopsi sonucu evine getirildi. Cenazesi Seyfeler Mahallesi Camiinde kılınan ikindi ve ardından kılınan cenaze namazı sonrası Seyfeler Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.