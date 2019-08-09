Kur’an Kursu öğrencilerine ödülleri verildi

Akyazı ilçesi Yunus Emre Camiinde her yıl yaz döneminde açılan Kur’an Kursu’na

Bu haber 2019-08-09 22:36:54 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

Akyazı ilçesi Yunus Emre Camiinde her yıl yaz döneminde açılan Kur’an Kursu’na giderek dinimizi ve kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen çocuklar bu yıl cami cemaati tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Yunus Emre Camii İmam Hatibi Ramazan Bardi tarafından verilen eğitimlerde küçük çocuklar Kur’an-ı Kerim’i ve dinimizin temel esaslarını öğrenmenin büyük mutluluğunu yaşarken, camii cemaati yaz tatilinde camiye giden çocuklarını bisiklet, altın, para, kitap ve çeşitli hediyelerle mükafatlandırdılar.

Kur’an Kursuna devam eden çocuklar arasında öğrenme bakımından yapılan değerlendirmede birinciye bisiklet, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye para, dördüncüye kitap ve katılan tüm çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Bayram öncesi camide düzenlenen programda çocuklara hediyelerini takdim eden Yunus Emre Camii İmam Hatibi Ramazan Bardi, ödüllü Kur’an Kursu uygulamasının önümüzdeki yıllarda devam edeceğini belirterek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı dinine bağlı, vatanını milletini seven, insanlığa faydalı nesiller olarak yetiştirmenin gayreti içinde olduklarını kaydetti.