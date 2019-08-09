Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BIÇKIDERE ESKİ MUHTARI İRFAN EKER VEFAT ETTİ

BIÇKIDERE ESKİ MUHTARI İRFAN EKER VEFAT ETTİ

Kur’an Kursu öğrencilerine ödülleri verildi

Kur’an Kursu öğrencilerine ödülleri verildi

BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR

BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR 5 YARALI

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR 5 YARALI

OTOBANDA İKİ TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI

OTOBANDA İKİ TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI

AKYAZI KYK YURDUNU 3 GÜN ÖNCE KAPATTILAR ŞİMDİ AÇIYORLAR !

AKYAZI KYK YURDUNU 3 GÜN ÖNCE KAPATTILAR ŞİMDİ AÇIYORLAR !

Kur’an Kursu öğrencilerine ödülleri verildi

Akyazı ilçesi Yunus Emre Camiinde her yıl yaz döneminde açılan Kur’an Kursu’na
Bu haber 2019-08-09 22:36:54 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı ilçesi Yunus Emre Camiinde her yıl yaz döneminde açılan Kur’an Kursu’na giderek dinimizi ve kitabımız Kur’an-ı Kerim’i öğrenen çocuklar bu yıl cami cemaati tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Yunus Emre Camii İmam Hatibi Ramazan Bardi tarafından verilen eğitimlerde küçük çocuklar Kur’an-ı Kerim’i ve dinimizin temel esaslarını öğrenmenin büyük mutluluğunu yaşarken, camii cemaati yaz tatilinde camiye giden çocuklarını bisiklet, altın, para, kitap ve çeşitli hediyelerle mükafatlandırdılar.

Kur’an Kursuna devam eden çocuklar arasında öğrenme bakımından yapılan değerlendirmede birinciye bisiklet, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye para, dördüncüye kitap ve katılan tüm çocuklara da çeşitli hediyeler verildi.

Bayram öncesi camide düzenlenen programda çocuklara hediyelerini takdim eden Yunus Emre Camii İmam Hatibi Ramazan Bardi, ödüllü Kur’an Kursu uygulamasının önümüzdeki yıllarda devam edeceğini belirterek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı dinine bağlı, vatanını milletini seven, insanlığa faydalı nesiller olarak yetiştirmenin gayreti içinde olduklarını kaydetti.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Eğitim haberleri
22:39 - Kur’an Kursu öğrencilerine ödülleri verildi
Akyazı ilçesi Yunus Emre Camiinde her yıl yaz döneminde açılan Kur’an Kursu’na...
22:31 - BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR
AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ 2019 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI...
10:30 - AKYAZI EYYÜP GENÇ FEN LİSESİNDE GELENEK BOZULMADI
Daha önceki yıllardaki başarılarıyla kendinden söz ettiren Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi ...
01:51 - 2018-2019 ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİLER
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş başkanlığında 16 ilçe milli eğitim müdürü ve il mill...
21:10 - AKYAZI KIZ İMAM HATİP LİSESİNDE İLK MEZUNİYET
2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılını tamamlayan Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi...
10:59 - KONURALP 4-C SINIFI “TÜRKÜLERLE KURTULUŞ SAVAŞI PROGRAM
Konuralp İlkoklulu 4-C sınıfı 2018-2019 Öğretim yılına düzenlediği mükemmel...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ