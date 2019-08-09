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Kur’an Kursu öğrencilerine ödülleri verildi

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BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR

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KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR 5 YARALI

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OTOBANDA İKİ TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI

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AKYAZI KYK YURDUNU 3 GÜN ÖNCE KAPATTILAR ŞİMDİ AÇIYORLAR !

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BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR

AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ 2019 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Bu haber 2019-08-09 22:28:27 eklenmiş ve 85 kez görüntülenmiştir.

 

AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ 2019 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Üniversite yerleştirme sonuçları 6 Ağustos 2019 tarihinde açıklanmıştı. İlçemizin başarılı okullarından Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi yıllardır süregelen planlı ve programlı çalışmasının meyvelerini bu yıl da aldı.

Okul Müdürü Murat YEŞİLBAŞ “öğrencilerimiz yıl boyunca bıkmadan usanmadan yaptıkları çalışmaların karşılığını aldılar, ülkemizin seçkin üniversitelerinde eğitim almaya hak kazandılar, yeni okullarında başarılar diliyoruz.” Dedi

 

 

SAYISAL PUAN TÜRÜYLE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ
 

Ad Soyad

Program Adı

Üniversite Adı
 

AYŞE KAHYA

Cerrahpaşa Tıp

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
 

SEMANUR CİHANGİR

Cerrahpaşa Tıp

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
 

MEHLİKA DÖNMEZ

Cerrahpaşa Tıp

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
 

ABDURRAHİM GÜN

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
 

SEDA UYAR

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
 

AHMET FURKAN NAS

Hamidiye Tıp Fakültesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
 

TALİP ZENGİN

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 

EREN AYTAÇ

Hamidiye Tıp Fakültesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
 

ESLEM SENA DESTECİ

Tıp Fakültesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
 

NESLİHAN ATAŞ

Hamidiye Tıp Fakültesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
 

KAZIM MERT BİRİNCİOĞLU

Uçak Mühendisliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 

MEHMET KAÇAR

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 

BANU KAYMAZ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
 

MİRAÇ DALOĞLU

Tıp Fakültesi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
 

BETÜL KARAKOÇ

Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu)

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
 

GÖKHAN AYAN

Tıp Fakültesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
 

MUHAMMET SELİM BERBEROĞLU

Tıp Fakültesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
 

MELİH BÜLBÜL

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 

YAĞMUR SEDA SANKUTLU

Fizik (İngilizce)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
 

RAŞİT ZİYA ÇOLAK

Tıp Fakültesi

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
 

İREMNUR DEMİRBOZAN

Tıp Fakültesi (İngilizce)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
 

UĞUR CANBAY

Tıp Fakültesi (İngilizce)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
 

GAMZE NUR SAVAŞ

Tıp Fakültesi

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
 

ENES ÇİL

Tıp Fakültesi

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
 

ALİ ALKAN

Tıp Fakültesi

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
 

ERTUĞRUL SARAÇ

Diş Hekimliği Fakültesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
 

ZEYNEP SUDE GÜVE

Diş Hekimliği Fakültesi

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
 

SALİH ACAR

Eczacılık Fakültesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
 

RABİA ECEM EVCEN

Hamidiye Eczacılık Fakültesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
 

BOĞAÇHAN ALİ DÜŞGÜL

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 

İSA ONBAŞIOĞLU

Hamidiye Tıp Fakültesi (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
 

ZEHRA BORA

Eczacılık Fakültesi

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
 

SİNEM TURGUT

Eczacılık Fakültesi

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
 

BEYZA BAYRAK

Mimarlık

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 

FEYZA YILMAZ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
 

OKANCAN KÖSE

Gıda Mühendisliği

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 

ÖZLEM KABAK

Mimarlık

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
 

ZEYNEP ÖZTÜRK

Makine Mühendisliği

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
 

HÜSEYİN KÜÇÜKDEMİR

Milas Veteriner Fakültesi

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
 

İNCİ İNANÇLI

Beslenme ve Diyetetik (Ankara)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
 

FATMAGÜL TEMİZKAN

Fen Bilgisi Öğretmenliği

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
 

ŞEVVAL ÖZKÜR

Makine Mühendisliği

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
 

CEM KOBAŞ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
 

AYŞENUR ASLAN

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
 

DEMİRHAN YILMAZ

Makine Mühendisliği

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
 

DARA BERFİN DEMİRAY

Makine Mühendisliği

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
 

İHSAN ŞAMİL BAYBARS DÜZENLİ

Makine Mühendisliği (İÖ)

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
 

TM PUAN TÜRÜ İLE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ
 

Ad Soyad

Program Adı

Üniversite Adı
 

MAHMUT ERDEM SEPETCİ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

f

SİMAY EKİZOĞLU

Hukuk Fakültesi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
 

ÖZGE BEYZA EVCİ

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
 

DAHA ÖNCE OKLULUMUZDAN MEZUN OLUP BU YIL ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ
 
 

Ad Soyad

Program Adı

Üniversite Adı
 

YUSUF UMUT ONAY

Tıp Fakültesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
 

ÇİÇEK GÜNEŞ

Tıp Fakültesi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
 

KÜBRA DÜMEN

Tıp Fakültesi

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
 

ZEYNEP DURAT

Tıp Fakültesi

TOKAT ÜNİVERSİTESİ
 

TUĞÇENUR ERTÜRK

Diş Hekimliği Fakültesi

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
 

İBRAHİM MERT ISMARLAYICI

Diş Hekimliği Fakültesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
 

ERVANUR DİNÇ

Dil ve Konuşma Terapisi

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
 

BEYZANUR ÇAY

Fizik

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 
 

FATMA BETÜL PAY

Peyzaj Mimarlığı(İngilizce)

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 

AYLA BİRİNCİ

İktisat

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
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