BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR

AKYAZI EYYUP GENÇ FEN LİSESİ 2019 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI
Üniversite yerleştirme sonuçları 6 Ağustos 2019 tarihinde açıklanmıştı. İlçemizin başarılı okullarından Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi yıllardır süregelen planlı ve programlı çalışmasının meyvelerini bu yıl da aldı.
Okul Müdürü Murat YEŞİLBAŞ “öğrencilerimiz yıl boyunca bıkmadan usanmadan yaptıkları çalışmaların karşılığını aldılar, ülkemizin seçkin üniversitelerinde eğitim almaya hak kazandılar, yeni okullarında başarılar diliyoruz.” Dedi
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SAYISAL PUAN TÜRÜYLE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ
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Ad Soyad
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Program Adı
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Üniversite Adı
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AYŞE KAHYA
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Cerrahpaşa Tıp
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
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SEMANUR CİHANGİR
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Cerrahpaşa Tıp
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
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MEHLİKA DÖNMEZ
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Cerrahpaşa Tıp
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
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ABDURRAHİM GÜN
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Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)
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TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
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SEDA UYAR
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Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)
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TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
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AHMET FURKAN NAS
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Hamidiye Tıp Fakültesi
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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
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TALİP ZENGİN
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Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
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EREN AYTAÇ
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Hamidiye Tıp Fakültesi
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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
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ESLEM SENA DESTECİ
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Tıp Fakültesi
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
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NESLİHAN ATAŞ
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Hamidiye Tıp Fakültesi
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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
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KAZIM MERT BİRİNCİOĞLU
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Uçak Mühendisliği
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
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MEHMET KAÇAR
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Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
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BANU KAYMAZ
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Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce)
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ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
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MİRAÇ DALOĞLU
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Tıp Fakültesi
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
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BETÜL KARAKOÇ
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Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu)
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BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
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GÖKHAN AYAN
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Tıp Fakültesi
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
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MUHAMMET SELİM BERBEROĞLU
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Tıp Fakültesi
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
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MELİH BÜLBÜL
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Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
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YAĞMUR SEDA SANKUTLU
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Fizik (İngilizce)
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
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RAŞİT ZİYA ÇOLAK
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Tıp Fakültesi
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
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İREMNUR DEMİRBOZAN
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Tıp Fakültesi (İngilizce)
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
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UĞUR CANBAY
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Tıp Fakültesi (İngilizce)
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
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GAMZE NUR SAVAŞ
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Tıp Fakültesi
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
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ENES ÇİL
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Tıp Fakültesi
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GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
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ALİ ALKAN
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Tıp Fakültesi
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YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
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ERTUĞRUL SARAÇ
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Diş Hekimliği Fakültesi
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
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ZEYNEP SUDE GÜVE
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Diş Hekimliği Fakültesi
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ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
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SALİH ACAR
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Eczacılık Fakültesi
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
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RABİA ECEM EVCEN
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Hamidiye Eczacılık Fakültesi
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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
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BOĞAÇHAN ALİ DÜŞGÜL
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Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce)
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İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
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İSA ONBAŞIOĞLU
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Hamidiye Tıp Fakültesi (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına)
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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
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ZEHRA BORA
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Eczacılık Fakültesi
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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
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SİNEM TURGUT
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Eczacılık Fakültesi
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ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
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BEYZA BAYRAK
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Mimarlık
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GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
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FEYZA YILMAZ
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Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
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OKANCAN KÖSE
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Gıda Mühendisliği
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
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ÖZLEM KABAK
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Mimarlık
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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
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ZEYNEP ÖZTÜRK
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Makine Mühendisliği
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
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HÜSEYİN KÜÇÜKDEMİR
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Milas Veteriner Fakültesi
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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
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İNCİ İNANÇLI
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Beslenme ve Diyetetik (Ankara)
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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
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FATMAGÜL TEMİZKAN
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Fen Bilgisi Öğretmenliği
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
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ŞEVVAL ÖZKÜR
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Makine Mühendisliği
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
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CEM KOBAŞ
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Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)
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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
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AYŞENUR ASLAN
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İlköğretim Matematik Öğretmenliği
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
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DEMİRHAN YILMAZ
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Makine Mühendisliği
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SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
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DARA BERFİN DEMİRAY
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Makine Mühendisliği
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SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
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İHSAN ŞAMİL BAYBARS DÜZENLİ
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Makine Mühendisliği (İÖ)
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PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
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TM PUAN TÜRÜ İLE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ
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Ad Soyad
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Program Adı
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Üniversite Adı
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MAHMUT ERDEM SEPETCİ
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
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ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
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f
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SİMAY EKİZOĞLU
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Hukuk Fakültesi
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
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ÖZGE BEYZA EVCİ
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Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
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ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
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DAHA ÖNCE OKLULUMUZDAN MEZUN OLUP BU YIL ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ
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Ad Soyad
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Program Adı
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Üniversite Adı
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YUSUF UMUT ONAY
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Tıp Fakültesi
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
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ÇİÇEK GÜNEŞ
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Tıp Fakültesi
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
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KÜBRA DÜMEN
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Tıp Fakültesi
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
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ZEYNEP DURAT
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Tıp Fakültesi
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TOKAT ÜNİVERSİTESİ
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TUĞÇENUR ERTÜRK
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Diş Hekimliği Fakültesi
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BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
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İBRAHİM MERT ISMARLAYICI
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Diş Hekimliği Fakültesi
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
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ERVANUR DİNÇ
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Dil ve Konuşma Terapisi
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SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
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BEYZANUR ÇAY
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Fizik
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MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
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FATMA BETÜL PAY
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Peyzaj Mimarlığı(İngilizce)
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
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AYLA BİRİNCİ
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İktisat
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ