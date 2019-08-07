KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR 5 YARALI

Akyazı Ormanköy yolu Seyfeler mevkiinde 2 Otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi Ambulanslarla Hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre Kaza Bu gece saat 22.00 civarında Akyazı Ormanköy yolu Seyfeler Baba Pala Villaları önünde meydana geldi.
Akyazı’dan Adapazarı istikametine seyir halindeki Ramazan A. idaresindeki 34 B 1682 plakalı Otomobil karşı yönden gelen Erkan K. idaresindeki 54 FL 729 plakalı Otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu ters dönen Otomobil yol kenarında park halindeki bir başka araca çarparak ters döndü. Kazada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar Erkan K.,Fehime K.,Şefika K.,Nilgün K., ve Ramazan A. SAakarya Büyükşehir belediyesi İtfaiye kaza kırım ve SAKTİM ekiplerince sıkıştıkları yerlerden çıkarılarak olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerine teslim ettiler.
112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.