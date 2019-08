OTOBANDA İKİ TIR ÇARPIŞTI 1 YARALI

TEM Otoyolu Akyazı sınırları içinde meydana gelen kazada iki TIR çarpıştı.

Bu haber 2019-08-07 23:18:33 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

TEM Otoyolu Akyazı sınırları içinde meydana gelen kazada iki TIR çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden biri yaralanırken, diğeri ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

TEM Otoyolu Akyazı sınırları içinde Ankara istikametine gitmekte olan Semavi Y. nin kullandığı Akyazı plakalı TIR ile aynı istikamette yol alan Seyfettin C. nin kullandığı bir diğer TIR çarpıştı. Kazada Akyazılı TIR sürücüsünü taktığı kemer kurtarırdı. Akyazılı sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, diğer sürücü Seyfettin C. ise kazada yaralandı ve kaza mahalline gelen Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Akyazı Dev let Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası TIR’da yüklü olan su damacanaları yola savruldu ve TEM Otoyolunda kaza sonrası kazanın olduğu bölgeden geçmekte olan ve seyir halinde olan araçların geçişleri tek şeride düştü ve trafik bir müddet böyle devam ettikten sonra yapılan çalışma ile yola savrulan damacanalar temizlendi ve yol tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.