AKYAZI KYK YURDUNU 3 GÜN ÖNCE KAPATTILAR ŞİMDİ AÇIYORLAR !

Tasarruf tedbirleri kapsamında kapatıldığı açıklanan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı

Bu haber 2019-08-07 23:16:06 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

Tasarruf tedbirleri kapsamında kapatıldığı açıklanan Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Akyazı öğrenci yurdunun yapılan görüşmeler sonrası açılacağı ve bu yıl öğrencilerin yapacağı müracaatları kabul edeceği açıklandı. Açıklama Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ile AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem’den geldi.

İki yetkilinin yaptığı ortak açıklamaya göre Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe başkanı Mesut Ekrem sorunu AK Parti Sakarya Milletvekili ve AK Parti Genel Başkanı yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İl Başkanı Yunus Tever ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’e ilettikleri ve yapılan görüşmelerin sonrasında gerekli öğrencinin müracaatı halinde yurdun tekrar açılacağı ve öğrencilerin hizmetine gireceği öğrenildi ve bu açıklama özellikle de geçen yıl yurtta kalan öğrencilerle bu yıl Akyazı Meslek Yüksek Okulunu tercih edip yurtta kalmak isteyen öğrenciler arasında sevinç yarattı.

Akyazı’nın önemli iki yetkilisi sorunun çözülmesinin ardından ikinci bir açıklama yaparak bu konuda kendilerine destek veren ve sorunun çözümünde büyük katkı sağlayan Ali İhsan Yavuz, Yunus Tever ile Çiğdem Erdoğan Atabek’e Akyazılılar adına teşekkür ettiler.