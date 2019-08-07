ELİNİ KIYMA MAKİNESİNE KAPTIRMIŞTI SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Olay dün akşam saatlerinde Akyazı Kuzuluk Mahallesindeki bir

Bu haber 2019-08-07 23:14:09 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Olay dün akşam saatlerinde Akyazı Kuzuluk Mahallesindeki bir şarküteride meydana gelmişti. Şarküteride çalışan Kudret K. (36) İsimli kasap elini kıyma makinasına kaptırmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kasabın eli kıyma makinasından çıkarılamayınca olay mahalline sağlık ekibi çağrılmış, sağlık ekibi de bütün gayretlerine rağmen kasabın elini kıyma makinesinden çıkaramayınca eli kurtarılmak istenen Kudret K. önce Akyazı Devlet Hastanesine, oradan Sakarya Eğitim ve Araştırma, daha sonra da İstanbul’a götürülmüştü.

Burada yapılan müdahale de talihsiz kasap Kudret K. nin parmaklarında fazla tahribat olması nedeniyle tedavisini üstlenen doktorları tarafından önümüzdeki günlerde zarar gören parmaklarına protez takılacağı bilgisi geldi. Kudret K. ile ilgili İstanbul’dan gelen “Sağlık durumu iyiye gidiyor” bilgisi ailesini, yakınlarını, sevenlerini ve komşularını sevindirdi.