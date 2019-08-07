As Akyazı Spor 'da beklenen görüşme gerçekleşti

As Akyazı Spor yönetim kurulu üyeleri belediye başkanı Soykan

Bu haber 2019-08-07 23:12:50 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

As Akyazı Spor yönetim kurulu üyeleri belediye başkanı Soykan ile bir araya gelerek teni sezonu değerlendirdiler

Yeni sezonda süper amatör ligde yer alan tek temsilcimiz olan As Akyazı Spor yönetimi, Belediye Başkan Bilal Soykan ve Spor ve Gençlik ilçe Müdürümüz Adem Altun ile bir araya gelerek 2019-2010 sezonu için bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.Toplantıda Akyazı da ki Spor faaliyetlerini kapsayacak geniş bir değerlendirme yapıldı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, ellerindeki tüm imkanları zorlayarak, sivil toplum örgütleri ve tüm Akyazı ile birlikte sporun her zaman destekçisi olacağını belirti. Bu desteğin mali boyutu olduğu gibi nihai amacın sporun yaygınlaşması ve kendi ayakları üzerinde gelişmesi olduğu ifade edilen toplantıdan en kısa sürede yenilenen yönetimle As Akyazı Spor’un yoluna devam edeceği ve diğer tüm amatör takımlarımız için de öncü ve kapsayıcı görev yapacağı karara bağlandı.

Yeni yapılanacak olan yönetim kurulu ile ilgili bir ön şartın olmadığı görev almak isteyen Akyazılı sporseverlere açık olduğu ifade edildi.Belediye Başkanımızın önerisi ile Fevzi Bora başkanın da yeni yönetimde yer alacağı kesinleşmiş oldu.

İlçe Spor Müdürü Adem Altun’un da yeni yönetim oluşturulmasında ve tüm amatör takımların ihtiyaçları konusunda aktif görev alacağı ve en çok yorulan kişi olacağı konusunda hem fikir olunan toplantı hatıra fotoğrafı ile sonlandırıldı.