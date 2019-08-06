İNŞAATIN ÜÇÜNCÜ KATINDAN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

Olay Akyazı’nın Vakıf Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Ahmet K. isimli inşaat işçisi inşaatın üçüncü katında çalışırken dengesini kaybedip yere düştü. Kafa üstü yere düşen inşaat işçisi ağır şekilde yaralandı. Kaza mahalline gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından talihsiz inşaat işçisi önce Akyazı Devlet Hastanesine sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alınan talihsiz gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.