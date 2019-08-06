İNŞAATIN ÜÇÜNCÜ KATINDAN DÜŞÜP AĞIR YARALANDI

Olay Akyazı’nın Vakıf Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

Bu haber 2019-08-06 00:56:51 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.