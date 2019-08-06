GEREKLİ PARA BULUNDU VE UMUT IŞIĞI DOĞDU

Omurilik hastası Küçük Zehra’nın yüzü güldü.. İstanbul’da ameliyat oldu.

Bu haber 2019-08-06 00:54:47 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

Omurilik hastası Küçük Zehra’nın yüzü güldü.. İstanbul’da ameliyat oldu.

Akyazı İnönü Mahallesinde yaşamını sürdüren ve doğuştan Omurilik hastası olan 7 yaşındaki Zehra Nar için yardımlar toplandı. Toplanan parayla küçük Zehra ameliyat oldu. Ameliyatı başarılı geçtiği küçük Zehra’nın kontrol amaçlı olarak şu anda yoğun bakımda tutulduğu ve en kısa zamanda da normal odasına alınacağı öğrenildi. Bu bilgi Nar ailesi kadar hastalığından bilgisi olan herkesi mutlu etti ve sevindirdi.

Akyazı İnönü Mahallesi 7032 sokakta yaşamını sürdüren Nar ailesinin küçük kızları 7 yaşındaki Emine Zehra Nar Anne karnında yakalandığı omurilik hastalığı nedeniyle ne yürüyebiliyor ne yatabiliyor nede oturabiliyordu.

MUHTAR KILIÇ AİLENİN YANINDA

İnönü Mahallesi Muhtarı Bülent Kılıç’ta bu zorlu anda Nar ailesinin yanında yer aldı ve her türlü iş ve işlemleri ile yakından ilgilendi. Açılan yardım kampanyasına büyük destek olan Muhtar Kılıç, küçük Zehra ve ailesi ile birlikte İstanbul’a gitti ve Zehra’nın hastaneye yatmasına ve de ameliyat olmasına yardımcı oldu. Muhtar’ın bu desteği ise Nar ailesi ile birlikte Mahalle sakinlerinden de takdir gördü.