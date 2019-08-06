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17 YAŞ ALTI BADMİNTONCU KIZLARIMIZDAN BÜYÜK BAŞARI

Milli Antrenörlerimiz Adnan Bak ve Duygu Kar tarafından çalıştırılan 17 yaş altı Badminton takımının
Bu haber 2019-08-06 00:11:54 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

 Milli Antrenörlerimiz Adnan Bak ve Duygu Kar tarafından çalıştırılan 17 yaş altı Badminton takımının milli sporcuları Şeydanur Biçer ve Raziye Bakır Hafta sonu Ankara’da düzenlenen Uluslar arası 17 yaş altı Badminton şampiyonasında çift bayanlarda büyük bir başarıya daha imza atarak 2. Oldular.

 Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik’in de izlediği şampiyonada oyuncularımız oynadığı maçlarda dikkatleri üzerinde topladı ve büyük alkış almayı başardılar.

Şampiyona sonunda Antrenörlerimiz Adnan Bak, Duygu Kar ve Oyuncularımız Şeydanur Biçer ve Raziye Bakır’ı tebrik eden Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik düzenli çalışmalarınızın meyvelerini almaya başladınız. Sizlerle gurur duyuyoruz dedi.

 Antrenör Adnan Bak öğrencilerimizi kutluyorum. Bundan sonra onları sürekli kürsüde göreceğiz. Badminton denilince ilk akla gelen bundan böyle Akyazı olacak. Arkadan önemli oyuncularımız geliyor. Ancak önümüzde aşamadığımız problemlerimiz var. İlçemiz yetkililerinden destek bekliyoruz. Bu desteği alabilirsek daha da başarılı olacağımızdan eminim. Şeklinde konuştu.
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