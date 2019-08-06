BAŞKAN SOYKAN YANGINDAN ZARAR GÖREN FABRİKADA

Akyazı’ya bağlı Pazarköy Mahallesi ile M.Yeniköy Mahallesi arasında kurulu bulunan Atmaca

Bu haber 2019-08-06 00:10:44 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Pazarköy Mahallesi ile M.Yeniköy Mahallesi arasında kurulu bulunan Atmaca Polisaj Alüminyum fabrikasında yangın çıkmış ve çıkan yangın fabrikayı kullanılamaz hale getirmişti. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem olduğu halde o fabrikaya bir ziyaret gerçekleştirdi ve fabrika sahipleri Fatih Atmaca ve Tuncay Ulucan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fabrikanın çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini görmekten büyük üzüntü duyduğunu belirten Belediye Başkanı Bilal Soykan, inşallah en kısa zamanda fabrika tekrar faaliyete geçer temennisinde bulundu ve Belediye olarak da her türlü lojistik destek vermeye de hazır olduklarını söyledi.

Fabrika sahipleri de yangın nedeniyle büyük zarara uğradıklarını belirtti ve tek sevincimiz can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Temennimiz fabrikamızı tekrar eski haline getirip faaliyetimizi sürdürmektir. İnşallah kısa zamanda bu başarırız dediler ve Belediye Başkanı Bilal Soykan ile AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem’in yaptıkları ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.