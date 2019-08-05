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YURT KAPATILDI, AKYAZI SESSİZ, ÖĞRENCİLER İSYANLARDA

Geçtiğimiz günlerde gelen bir haberle Akyazı’daki 400 yatak kapasiteli KYK
Bu haber 2019-08-05 10:52:34 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde gelen bir haberle Akyazı’daki 400 yatak kapasiteli KYK Öğrenci yurdunun tasarruf gerekçesiyle kapatılmış olması karşısında ilçede hiçbir kimseden tepki görmezken yurtta kalmakta olan ve bu yıl ilçedeki çeşitli okullara  gelecek olan öğrencileri isyan noktasına getirdi.

Tasarruf sebep gösterilerek kapatılan öğrenci yurduna bir anlam veremediklerini belirten Akyazı’lı vatandaşlar siyasilerin başta olmak üzere STK’ların vakit geçirmeden yurdun yeniden açılmasını sağlamak yolunda harekete geçmelerini beklediklerini ifade ederken yoksa çocuklarımız bazı cemaat yurtlarına yönelmek zorunda kalacaklar şeklinde  ifade ediyorlar.

Yurtta kalmakta olan bazı öğrenciler de yurdun kapatılmasından oldukça rahatsız işte bir öğrenci   basına bir mektup yazarak duygularını ifade edip  yurdun yeniden açıklaması için yardım istedi.

Mektup aynen şöyle;

“Merhaba iyi günler ben Sakarya üniversitesi Akyazı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden biriyim ve Akyazı KYK yurdunun kapanması hakkında sizlerle bir şeyler konuşmak istiyorum

Akyazı KYK yurdu bir sene oldu açılalı biliyorsunuzdur yurtta yaklaşık 100 120 kişi kalıyordu bu sene de birinci sınıf olarak gelecek olan öğrenci sayısı da en az 250 kişi olacak ve bu öğrencilerin okula gidip gelmesi daha da zorlaşacak

 Akyazı gibi büyük bir yerde üniversite var yurt var ama yurdu tasarruf amaçlı kapatıyorlar acaba eğitime verilen bu değer Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye cumhuriyeti Gençlerine daha fazla okuması için destek olması gerekirken yurdun kapatılması bu Ülkede yaşayan Öğrencilerin eğitim isteğini kısıtlar.

Eğitime verilen değerin bu ülkede daha fazla olması lazım ki Türkiye Cumhuriyetini kalkındıralım ama alınan karardan ötürü yurdun kapatılması öğrencilerin karda kışta en az 30 dk yolu gidip gelmesi veya yurdun yakınlarında öğrenci evi tutmaları hem öğrenciler için hem de aileleri için zor olacak

Ama kayseri gibi bir yerde kapatılan yurdun milletvekilleri yardımı ile açılmış olması bence sizin gibi yardım edenlere bir yol olmalı sizden tek ricamız emeklerle yapılan yurdun tekrardan açılması

Siz basın mensubu büyüklerimizden öğrenciler olarak mutlu bir haber duymak isteriz destekleriniz içinde teşekkür ederiz”
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