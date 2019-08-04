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ELİNİ KAPTIRDIĞI KIYMA MAKİNESİ İLE HASTANEYE GİTTİ

Akyazı Kuzuluk’ta bir şarküteride elini Kıyma makinesine kaptıran
Bu haber 2019-08-04 22:32:03 eklenmiş ve 89 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk’ta bir şarküteride elini Kıyma makinesine kaptıran Kudret Kınal adlı işçi uzun uğraşlar sonucu kurtarılamayınca Hastaneye Kıyma makinesiyle birlikte götürüldü.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Kuzuluk Mahallesinde bir Balık Lokantasında çalışan Kudret Kınal adlı İşçi kıyma çekerken elini Kıyma makinesine kaptırdı.İşçinin feryadını duyan diğer çalışanlar hemen yardımına koşarken Ambulansada haber verdiler.Olay yerine 112 Ambulans Sağlık ekiplerinin yanı sıra Sabah arama ve Kurtarma ekibi de sevk edildi.

SAĞLIK VE Kurtarma ekiplerini uzun uğraşları sonucu İşçinin kolu kıyma makinesinden kurtarılamayan İşçi kolundaki kıyma makinesiyle birlikte Hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan müdahale sonrası yaralı işçi Kudrel Kınal Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

 
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