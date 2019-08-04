GENÇ DOKTORLAR BERKAY VE BURCU MUHTEŞEM BİR DÜĞÜNLE HAYATLARINI BİRLEŞTİRDİ

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Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden Özel Akyazı Hayat Polikliniği sahibi Dr. Emir Bozkurt ve Konuralp İlkokulu Öğretmeni Ayşe Bozkurt
Bu haber 2019-08-04 22:11:41 eklenmiş ve 239 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden Özel Akyazı Hayat Polikliniği sahibi Dr. Emir Bozkurt ve Konuralp İlkokulu Öğretmeni Ayşe Bozkurt  hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşadılar.

 

 Doktor Emir  ve Konuralp İlkokulu Öğretmeni Ayşe Bozkurt çiftinin yakışıklı delikanlısı Doktor Berkay Bozkurt, İzmit’li Buran ve Hülya Yıldız çiftinin güzel kızları Doktor Burcu Yıldız geçtiğimiz akşam Sapanca Kırkpınar GREEN BLUE PARK HOTEL salonunda  yapılan muhteşem bir düğün töreni ile dünya evine girdiler.

 Her iki aile ve yakınlarından oluşan kalabalık bir topluluğun katıldığı düğünde ilk önce nikah töreni yapıldı.

Gelin ve damat ilk danslarının ardından masa masa gezerek davetlilere hoş geldiniz diyerek  birer hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Bu arada davetlileri kapıda karşılayan ve uğurlayan gelin ve damadın anne ve babaları ev sahipliğini en güzel bir şekilde yapmanın gayreti içinde oldular.

Davetlilere yapılan yemek ikramının ardından ilk dans için piste çıkan Emir ve Ayşe Bozkurt’a davetliler de katılınca düğün bir anda hareketlendi. Orkestranın çaldığı ve sanatçıların okuduğu birbirinden güzel parçalara oyunlarla eşlik eden gençler geceye renk kattılar.

Düğündeki davetliler arasında 17 Ağustos 1999 tarihinde Akyazı’da Jandarma Komutanlığı yapan o günlerin yüzbaşısı, bu günün Albayı Garip Gümüş de vardı ve Garip Albay Akyazı’lı dostlarıyla gece boyunca sohbet ederek hasret giderme imkanı buldu.

Bolu Üniversitesi Hastanesinde görev yapan genç doktorlar gelin Burcu ve damat Berkay Bozkurt çifti bundan sonraki hayatlarını Bolu’da geçirecekler.

BİZİM AKYAZI Ailesi olarak Bozkurt ve Yıldız ailelerinin bu mutluluğunu paylaşıyor genç çiftlere ömür boyu mutluluk dileklerimizi iletiyoruz.
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