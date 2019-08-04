YUSUF KOPYA GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ.

Akyazı İlçesinin sevilen esnaflarında Kasap Yusuf Kopya geçirdiği rahatsızlık sonucu

Bu haber 2019-08-04 18:03:45 eklenmiş ve 85 kez görüntülenmiştir.