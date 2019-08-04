YUSUF KOPYA GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ.

Akyazı İlçesinin sevilen esnaflarında Kasap Yusuf Kopya geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi görmekte olduğu İzmit Medikal Park Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Akyazı Konuralp Mahallesi halkından merhum Hacı Niyazi Kopya’nın oğlu, İlkay, İlker ve Taner Kopya’nın babaları,Necati, Şeref,Yaşar,Mahmut, Necmettin,Seyfettin ve Mehmet Kopya’nın Yeğenleri,olan Kasap Yusuf Kopya bugün Gazi Süleyman Paşa Camiinde oldukça kalabalık bir cemmatin katılımı ile Kılınan İkindi ve cenaze namazı sonrası Yuvalak Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Merhum Yusuf Kopya’ya Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI
Taziye Tel: Oğlu İlkay Kopya 05324238791