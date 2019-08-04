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YUSUF KOPYA GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ.

YUSUF KOPYA GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ.

YUSUF KOPYA VEFAT ETTİ

YUSUF KOPYA VEFAT ETTİ

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YUSUF KOPYA VEFAT ETTİ

Akyazı İlçesinin sevilen esnaflarında Kasap Yusuf Kopya geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi görmekte
Bu haber 2019-08-04 12:39:59 eklenmiş ve 265 kez görüntülenmiştir.

 

 Akyazı İlçesinin sevilen esnaflarında Kasap Yusuf Kopya geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi görmekte olduğu İzmit Medikal Park Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

 Akyazı Konuralp Mahallesi halkından merhum Hacı Niyazi Kopya’nın oğlu, İlkay, İlker ve Taner Kopya’nın babaları,Necati, Şeref,Yaşar,Mahmut, Necmettin,Seyfettin ve Mehmet Kopya’nın Yeğenleri,olan Kasap Yusuf Kopya bugün Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılınacak İkindi ve cenaze namazı sonrası Yuvalak Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Merhum Yusuf Kopya’ya Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine sabırlar dileriz. BİZİM AKYAZI

Taziye Tel: Oğlu İlkay Kopya   05324238791

 
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