BAŞKAN SOYKAN ASFALT SERİMİ YAPTI

Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Akyazı’ya bağlı Bıçkıdere

Bu haber 2019-08-02 23:29:01 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Valiliği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Akyazı’ya bağlı Bıçkıdere ve Bıçkıdere grup yolu içinde yer alan Küçücek Mahallesine asfalt serimi başlatıldı. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın da yakından takip ettiği çalışma sırasında Belediye Başkanı olmadan önce Büyükşehir Belediyesinde Bakım ve İkmal Müdürlüğü yapan Bilal Soykan serim makinasının üzerine çıkarak direksiyonu eline aldı ve asfalt serimi yaptı.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile İlçemizin iki güzide Mahallesi olan Bıçkıdere ve Bıçkıdere grup yolu içinde yer alan Küçücek Mahallelerimizde asfalta kavuşmuş oldu. Akyazı Belediye Başkanı olarak Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu tür katkılarının devam etmesini de yürekten diliyorum dedi ve atılan asfaltın her iki Mahalle sakinlerine hayırlı olması dileğinde bulundu.

Bıçkıdere Mahalle Muhtarı İbrahim Yılmaz ile Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Volkan Bölükbaş’da yollarının asfaltlanması ile büyük bir sorunun ortadan kalktığına dikkat çekerek, bize bu mutluluğu yaşatanlara sonsuz teşekkür ediyoruz açıklaması yaptılar.