PAZAR GÜNÜ BERBERLER AÇIK

Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz Pazar günleri kapalı olan Berberlerin yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle 4 Ağustos Pazar günü açık olacaklarını söyledi.
Daha önce Berberler odası ve belediye tarafından ortak bir kararla Pazar günü erkek Kuaförleri Pazartesi günü ise Bayan Kuaförler kapalı oluyordu.
Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar gününe rastlayınca Akyazı Berberler Odası da yeni bir karar alma yoluna gitti.
Akyazı Berberler Odası başkanı Hasan Cengiz yaptığı açıklamada 11 Ağustosta başlayacak olan Kurban Bayramı nedeniyle 4 Ağustos pazar günü ilçemiz Akyazı Berberler Odasına bağlı üyelerimiz iş yerlerinde hizmet verebilir dedi.