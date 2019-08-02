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PAZARKÖYDE YANGIN FABRİKA YANDI KÜL OLDU

Akyazı’ya bağlı Pazarköy Mahallesinde faaliyet gösteren Alüminyum
Bu haber 2019-08-02 23:22:54 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Pazarköy Mahallesinde faaliyet gösteren Alüminyum parlatma fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda İtfaiyenin sevk edildiği yangında fabrika tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre Akyazı’ya bağlı Pazarköy Mahallesinde Tuncay U.ve Fatih A. ya ait Alüminyum parlatma fabrikasında havalandırma sisteminden kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı.

Çıkan yangına Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye gurubu kısa sürede müdahale etti. Yangına çevre ilçelerden de takviye İtfaiyeler sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonrası söndürülen Fabrika kullanılma hale gelirken Yangında dumandan etkilenen Tuncay Ulucan. ve Kemal Ulucan olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine sevk edildiler.

Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
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