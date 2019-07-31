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Meral Durmuş gözyaşlarıyla uğurlandı

Fenerbahçeli eski Futbolcu Ali Nail Durmuş kardeşi Meral Durmuş Uzun
Bu haber 2019-07-31 23:44:57 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

Fenerbahçeli eski Futbolcu Ali Nail Durmuş kardeşi Meral Durmuş Uzun süredir mücadele ettiği Hastalığına yenik düşerek vefat etti.

Fenerbahçeli eski Futbolcu Ali Nail Durmus’un kardeşi, Merhum Hüseyin Durmuş’un kızı, S.S.Akyazı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Durmuş’un yeğeni ,Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş’un amcasının kızı, Meral Durmuş Uzun süredir mücadele ettiği Hastalığına yenik düşerek Bursa ilinde tedavi gördüğü Hastanede vefat etti.

Cenazesi bugün Gazi Süleyman Paşa camiinde Kılınan öğle ve cenaze namazının ardından Pazarköy aile mezarlığına defnedildi.

 
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