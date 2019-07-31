MİLLETVEKİLİ ATABEK SÖZÜNÜ TUTTU

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğden Erdoğan Atabek yapılan yerel seçim öncesi

Bu haber 2019-07-31 23:27:19 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğden Erdoğan Atabek yapılan yerel seçim öncesi ziyaret edip destek istediği ve seçim sonrası sizleri tekrar ziyaret edeceği dediği Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan İŞMONT ve LTB fabrikalarını bir kez daha ziyaret etti ve böylece verdiği sözünü de tutmuş oldu.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem’i de yanına alarak fabrikaları ziyaret eden Milletvekili Çiğden Erdoğan Atabek, ziyareti sırasında fabrika çalışanları ile sohbet etti ve yerel seçimlerde verdikleri destekler içinde teşekkür etti.

Milletvekili Çiğden Erdoğan Atabek, gördüğünüz gibi yerel seçim öncesi geldiğim fabrikanızda seçim sonrası da geleceğime dair sizlere söz vermiştim. Bugün bu sözümü yerine getiriyorum dedi ve çalışanlara sağlık ve esenlik diledi. Atabek, ziyaret ettiği fabrikaların üst düzey yöneticileri ile de fabrikaların durumları ile ilgili bilgiler aldı.