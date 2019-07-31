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AKYAZI BELEDİYESİ TABELASINA TC. EKLEDİ

Akyazı Belediyesi ana hizmet binasındaki giriş kapısının üzerindeki tabelaya başkan
Bu haber 2019-07-31 23:24:50 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi ana hizmet binasındaki giriş kapısının üzerindeki tabelaya başkan Soykan’ın talimatıyla ‘’. TC.” ibaresi eklendi.

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan tarafından giriş kapısının Engelli rampası bulunmaması ve Engelli vatandaşların hizmet almalarını zorlaştırdığı gerekçesiyle tadilat başlatıldı.

Yapılan tadilat sonrası Engelli vatandaşlar belediyeye daha rahat bir şekilde gelerek hizmet alacakları şekle dönüştürülürken Ana giriş kapısı üzerine ‘’(TC)’’ ibaresi eklendi.

Akyazı belediyesi tabelasına ‘’TC’’ ibaresinin eklenmesi ilçe halkı ve özelliklede Cumhur İttifakının ortağı MHP’liler tarafından sevinçle karşılandı

 T.C. İBARESİ NEDEN KALDIRILDI

Tam olarak nedeni bilmese de açılım sürecinin en hareketli olduğu 2012-2013 yıllarında önce Ziraat Bankası şubelerinden daha sonra da Sağlık Bakanlığına bağlı aile Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı merkezlerinden kaldırıldı T.C. ibaresi. Banka şubeleri ve sağlık merkezlerinden önce kurumların internet sitelerinden kaldırılan ibare tartışmalara neden olmuştu. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu uygulamaya tepki vermek için isimlerinin önüne T.C. ibaresi ekledi.

 
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