BAŞKAN HİKMET ÖZGÜR “UKOME NE YAPMAYA ÇILIŞIYOR”

UKOME’nin plaka devir işlemlerinde devir süreci başlamadan bağlı oldukları Meslek Odasından

Bu haber 2019-07-31 14:36:28 eklenmiş ve 67 kez görüntülenmiştir.

UKOME’nin plaka devir işlemlerinde devir süreci başlamadan bağlı oldukları Meslek Odasından istenmekte olan Oda kayıt belgesinin istenmemesine ilişkin kararını Akyazı Şoförler Odası Başkanı Hikmet Özgür sert bir şekilde eleştirdi ve Özgür UKOME’ya “Odalara gerek yoksa formu neden istiyorsunuz” diye sordu.

İşlem yapacak olan Odamız üyesinin işini yazacağı bir dilekçe ile işini yapabileceği açıklıyor. Bu açıklamayı biz Odaların kabul etmesi asla mümkün değildir. UKOME’nın Bakanlık veri tabanından çıkan barkotlu resmi faaliyet belgesini dikkate almadığı gösteren bu uygulama zaten ayakta durmakta zorlanan Odalar için bir yıkımdır diyen Şoförler Odası Başkanı Özgür, “madem Odaları tanımıyorsunuz öyleyse formu neden istiyorsunuz” biz de bunu anlamakta zorlanıyoruz dedi ve UKOME’ye bu uygulamadan derhal vazgeçmesi çağrısı yaptı.