AKP’DE İLÇE DİVAN TOPLANTISI

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Akyazı AK Parti İlçe Teşkilatının Divan toplantısı Milletvekili Çiğdem
Bu haber 2019-07-31 14:32:48 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı AK Parti İlçe Teşkilatının Divan toplantısı Milletvekili Çiğdem Atabek’in katılımıyla ilçe teşkilat binasında gerçekleşti.

AK Parti Akyazı İlçe Divan Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal ile başladı. Osman Öztürk tarafından sunulan programda ilk konuşmayı İlçe başkanı Mesut Ekrem yaptı. Danışma toplantısında konuşma yapan Ekrem Milletvekili Çiğdem Atabek’e ve partililere toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Belediye başkanı Bilal Soykan’da konuşmasında  Ak Parti Akyazı İlçe Teşkilatımızın Temmuz ayı ilçe danışma meclisi toplantısını Sakarya Milletvekilimiz Çiğdem Erdoğan Atabek’in katılımıyla Ak Partimize gönül vermiş Parti yöneticilerimiz, Geçmiş dönem İlçe Başkanlarımız ve Belediye Başkanımız, Meclis Üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz, muhtarlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

İlçe Kadın kolları başkanı Oya Asan da kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Son olarak kürsüye çıkan Milletvekili Atabek’te Akyazılı Partililere toplantıya yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti.

Toplantıya Sakarya AK parti Milletvekili Çiğden Atabek, Belediye başkanı Bilal Soykan, İlçe başkanı Mesut Ekrem, Kadın kolları başkanı Oya Asan, Gençlik kolları başkanı Sadık Bora, eski İlçe başkanları ve bir çok partili katıldı.

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