AKYAZI’DA KURBAN KESİM YERLERİ DENETİMDE

Akyazı Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Kurban Bayramında

Bu haber 2019-07-31 00:03:05 eklenmiş ve 63 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Kurban Bayramında kesim yapılacak yerleri denetime çıktı.

Belediye sağlık ekipleri veteriner ve zabıta eşliğinde Akyazı’da kurban kesimi yapılacak yerlerin denetimine başladı. Kesim hanelerin gerekli temizlik kurallarına uymaları, kesim yapılacak yerlerin boyanmış olması gibi şartların yerlerine getirmeleri ile ilgili kesim yapacak yerlerin bu şartlara uymaları konusunda uyarıldı.

Akyazı Belediyesi ekipleri ikinci denetime çıktığında bu şartlara uymayan kesim hanelere kesim izni verilmeyeceğini bildirerek gerekli şartların yerine getiren kesim yerlerinin isimleri diğer denetim sonrasında Akyazılı vatandaşlara bildirileceği söylendi. Kesim yerlerinin netlik kazanması ile kesim hanelerinin Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilaçlaması yapılarak hijyen hale getirilecek.

KURBAN KESİM YERLERİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1) Kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde; köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilmelidir.

2) Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz.

3) Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmez. Hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir.

4) Su, elektrik, kanalizasyon veya fosseptik çukuru vb. alt yapısı olan yerler hazırlanmalıdır.

5) Kesim yerinin tabanı beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olmalıdır.

6) Kesim yeri için, tazyikli suyla yıkama imkânına sahip, zeminde gerekli ızgara sistemi bulunan mekânlar seçilmelidir. Atık sular kesinlikle çevreye bırakılmamalıdır.

7) Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde, su, tuvalet, kapalı oturma yeri ve benzeri sosyal ihtiyaçların karşılanacağı yerler ile hayvanların taşındıkları araçlara bindirilmesine ve araçlardan indirilmesine uygun rampalar olmalıdır.

8) Hayvanlar, zemini temiz ve kuru, etrafı ve üstü kapalı mahallerde, büyükbaş hayvanlar uzun ipli yular ile muhafaza edilmelidir

9) Kesim yerlerinin zemini kolay yıkanabilir, dezenfekte edilebilir ve su birikmesine imkan vermeyecek şekilde düzenlenmelidir. Yeterli miktarda aydınlatma ve havalandırma sağlanmalıdır.

10) Kullanılacak tüm makine ve ekipman ile çalışanların temizlik ve dezenfeksiyonu yapılıp, yeterli miktar ve basınçta ve içilebilir nitelikte kullanma suyu bulundurulmalıdır.

11) Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde üstü kapalı bir mahalde toplanarak daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanmalıdır. Kesim sonrası ortaya çıkan kan, tank veya benzeri sızdırmaz bir yerde toplanarak uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir. Gübre birikimi için özel bir yer ayrılarak, hastalıklı organlar ile karkaslar en az iki metre derinliğinde çukurlara gömülüp üzeri kireçle örtülerek uygun bir yerde yakılarak imha edilmelidir.