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AK GENÇLİK’TE İSTİŞARE TOPLANTISI

Ak Parti Akyazı İlçe Başkanlığı kurulduğu günden bugüne kadar partide Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış olanlarla
Bu haber 2019-07-30 23:46:21 eklenmiş ve 42 kez görüntülenmiştir.

 

AMAÇ: BİRLİK VE BERABERLİĞİ TESİS ETMEK

Ak Parti Akyazı İlçe Başkanlığı kurulduğu günden bugüne kadar partide Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış olanlarla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı yaptı. Düzenlenen toplantıya kurucu başkan Coşkun Şimşek, Süleyman Gül, İdris Meşeli, Engin Kaya, Mehmet Yılmaz, Osman Öztürk, Ali Osman Yıldız ve Sadık Bora katıldı. Katılamayanlar ise mazeret beyan etti.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal  Soykan’ın da katıldığı toplantıda eski başkanların siyasetteki duruşları, mevcut gençlik kolları teşkilatlarına ne tür katkılarının olduğu ve olabileceği, aktarılacak tecrübelerden gençlik yapılamasında ne tür yeniliklerin sağlanabileceği gibi konular ele alındı.

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, kuruluşundan bugüne kadar Gençlik Kollarımızda başkanlık yapmış olan kardeşlerimizle “ Geçmişten geleceğe Akyazı gençliği” adını verdiğimiz genişletilmiş ve birçok konunun görüşüldüğü, karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı çok verimli bir toplantı yaptıklarını söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem toplantıda şunları konuştu; İlçe teşkilatımızın kuruluşundan bu yana emek vermiş Başkanlarımla  bir arada olmaktan mutluyum. Hepimiz milletin bağrından çıkarak bu noktalara gelmiş insanlarız.Sizlerin cefasını çekerek 14 Ağustos 2001 de kurulan partimizin şuan itibariyle 10 milyon 720 üye sayısı ile dünyanın en büyük STK sı ve 81 milyon vatandaşın derdiyle dertlenen ,ayrıca 780 bin km2  vatan toprağında nefes alıp veren ve hatta rıza-i ilahiyi düstur edinmiş tüm insanlığın yardımına koşan bir dava haline gelmesinde sizlerin de büyük emekleriniz var. Emeklerinizden dolayı teşekkür ederim. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. İnşallah bu  toplantıları daha sık ve istişare kültürünü ön plana çıkararak daha verimli hale getirmek istiyoruz. Katılan katılamayan bütün başkanlarıma tekrar teşekkür ediyorum.’’

Toplantıya katılan Gençlik kolları başkanları adına kurucu Başkan Coşkun Şimşek konuştu. Şimşek konuşmasında şunları söyledi “ Bizleri bir masa etrafında toplanmamıza vesile olan AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem’e, Belediye Başkanımız Bilal Soykan’a ve toplantıya katılan tüm başkanlarıma  öncelikle teşekkür ediyorum. Bu toplantıların belirli aralıklarla yapılması bizleri ziyadesiyle memnun edecektir. Yönetimlerimizde görev alan arkadaşlarla zaman zaman bir araya geliyoruz. Hala görüşebiliyoruz. Eski günleri yad edebiliyoruz. Siyasetin dışında en önemlisi bunu yapabilmektir. Bizler sabahlara kadar ipe bayrak zımbalayıp merdivenlerle sokak sokak bayrak asmış, bayraklara sarılarak uyuya kalmış  ve araziden işe gitmiş, büyük büyük bidonlar içinde tutkallarla duvarlara afişler yapıştırdık. Bu görevleri hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için yaptık. Bizler de bu düşünceden uzaklaşmadığımız sürece AK Parti bayrağı her daim dalgalanacaktır.’’

Toplantıya katılan Belediye Başkanı Bilal Soykan’da yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Partimize hizmet etmiş ve bizlere daima destek olmuş, ülkemizin geleceği siz değerli genç arkadaşlarımla buluşmaktan çok mutlu oldum. Yağmur çamur, sıcak soğuk demeden, gelecek endişesi taşımadan hep yanımızda oldunuz. Seçimlerde destek verdiniz. Seçim sonrası çalışmalarınıza devam ettiniz. Gençliğimizin ve Akyazı’mızın sorunları ile ilgilendiniz. Kuruluşundan bugüne kadar, hiçbir karşılık beklemeden çalışan emek ve gayret gösteren tüm başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben de Ak Parti teşkilatlarının her kademesinde görev yapmış bir ağabeyiniz olarak, makam ve menfaat gözetmeden yapılan hizmetin değerini de, tadını da iyi bilirim. Allah mükafatınızı muhakkak verecek ve bu aziz millet de sizi takdir edecektir. Bizler de inşallah her zaman  yanınızda olacağız”

 

 
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