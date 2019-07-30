NE HALLERE KALDIK TASARRUF TEDBİRLERİ YURT KAPATTI

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tasarruf tedbirleri kapsamında yurt genelinde

Bu haber 2019-07-30 23:45:03 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tasarruf tedbirleri kapsamında yurt genelinde bazı yurtları kapattı. Kapanan yurtlar arasında Akyazı KYK Yurdu da var.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tasarruf tedbirleri kapsamında ülke genelinde pek çok yurdu kapatma kararı aldı.

Kapatma kararı alınan yurtlar arasında 400 öğrenci kapasiteli Akyazı KYK yurdu da bulunuyor.Yurdun kapandığı, Yurtta kalan ve tatilde olan öğrencilere telefonla bildirildi.

Öğrencilerin geliş ve gidişlerini karşılamak için çalışma yapıldığını Öğrencilere çeşitli alternatif sunulacağı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Akyazı’ya daha çok öğrenci gelsin diye 4 yıllık Fakültenin açılması için çalışmalar devam ederken Öğrenci yurdunun kapatılması ilçede şaşkınlıkla karşılandı.