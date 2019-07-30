Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI’DA KURBAN KESİM YERLERİ DENETİMDE

AKYAZI’DA KURBAN KESİM YERLERİ DENETİMDE

AK GENÇLİK’TE İSTİŞARE TOPLANTISI

AK GENÇLİK’TE İSTİŞARE TOPLANTISI

NE HALLERE KALDIK TASARRUF TEDBİRLERİ YURT KAPATTI

NE HALLERE KALDIK TASARRUF TEDBİRLERİ YURT KAPATTI

AKYAZILI GÜREŞÇİLER MADALYALARLA DÖNDÜ

AKYAZILI GÜREŞÇİLER MADALYALARLA DÖNDÜ

ÜLKÜCÜLERİ BULUŞTURAN DÜĞÜN

ÜLKÜCÜLERİ BULUŞTURAN DÜĞÜN

ALİ NAİL DURMUŞ’UN KARDEŞ ACISI

ALİ NAİL DURMUŞ’UN KARDEŞ ACISI

NE HALLERE KALDIK TASARRUF TEDBİRLERİ YURT KAPATTI

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tasarruf tedbirleri kapsamında yurt genelinde
Bu haber 2019-07-30 23:45:03 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tasarruf tedbirleri kapsamında yurt genelinde bazı yurtları kapattı. Kapanan yurtlar arasında Akyazı KYK Yurdu da var.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tasarruf tedbirleri kapsamında ülke genelinde pek çok yurdu kapatma kararı aldı.

Kapatma kararı alınan yurtlar arasında 400 öğrenci kapasiteli Akyazı KYK yurdu da bulunuyor.Yurdun kapandığı, Yurtta kalan ve tatilde olan öğrencilere telefonla bildirildi.

Öğrencilerin geliş ve gidişlerini karşılamak için çalışma yapıldığını Öğrencilere çeşitli alternatif sunulacağı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Akyazı’ya daha çok öğrenci gelsin diye 4 yıllık Fakültenin açılması için çalışmalar devam ederken Öğrenci yurdunun kapatılması ilçede şaşkınlıkla karşılandı.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
00:05 - AKYAZI’DA KURBAN KESİM YERLERİ DENETİMDE
Akyazı Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Kurban Bayramında ...
23:46 - NE HALLERE KALDIK TASARRUF TEDBİRLERİ YURT KAPATTI
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tasarruf tedbirleri kapsamında yurt genelinde ...
10:24 - DOKURCUN HALKI “HİZMET ALMAK İÇİN EĞİLİP BÜKÜLMEYİZ”
Akyazı’ya bağlı Dokurcun Mahallesi sakinleri şöyle sesleniyorlar “ 1992 yılında Belediye u...
10:20 - İKİNCİ EL ARAÇ ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM
Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar ,13 Ağustos 2019 tarihinden itib...
10:18 - ADEM GÜNER'DEN BASIN BAYRAMI KUTLAMASI
31 Mart seçiminde Millet İttifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olarak çıkan ...
21:24 - MESLEKDAŞLARI GÜNGÖRSÜN’Ü UNUTMADI
12 yıl önce 24 Temmuz günü kaybetmiştik....
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ