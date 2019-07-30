AKYAZILI GÜREŞÇİLER MADALYALARLA DÖNDÜ

27 Temmuz 2019 tarihinde Yalova’da yapılan 6. Balkan Spor oyunları

Bu haber 2019-07-30 14:28:43 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

27 Temmuz 2019 tarihinde Yalova’da yapılan 6. Balkan Spor oyunları Güreş turnuvasında Akyazılı güreşçiler başarıyla İlçeye döndüler.

Akyazı Belediyesi güreş takımı Yalova’da düzenlenen 6. Balkan Spor oyunları Güreş turnuvasında 9 Madalya kazandılar. Akyazı Belediyesi güreşçileri takım olarak birinci oldular.

Turnuvaya katılan takımlar Bulgaristan 3, Makedonya, Moldova, Kosova, Yalova, Akyazı ve Bursa birer takımla katıldılar.

Kilolarında Dereceye girenler;

26-30 kg Eymen Özdağ 3.

34 kg Muhammet Ali Köse 3.

34 kg Beytullah Burak Bilgen 2.

41 kg Adem Kaya 2.

52 kg Yasin Karagöz 1.

57 kg Taner Algan 1.

57 kg Erhan Algan 2.

62 kg Bünyamin Ali Yeşiltaş 1.

75 kg Hüseyin Albayrakoğlu 3. Oldu..

Antrenör Kamil Özdağ böyle turnuvalar güreşçiler için çok faydalı oluyor. Kendilerine özgüven geliyor ve yabancılarla aralarında fark olmadığını görüyorlar.

Yeter ki böyle turnuvalar daha sık olsa. Güreşçilerimiz göstermiş oldukları başarılarından dolayı onları tebrik ediyorum. İleriki turnuvalarda başarılar diliyorum.