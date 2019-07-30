Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI’DA KURBAN KESİM YERLERİ DENETİMDE

AKYAZI’DA KURBAN KESİM YERLERİ DENETİMDE

AK GENÇLİK’TE İSTİŞARE TOPLANTISI

AK GENÇLİK’TE İSTİŞARE TOPLANTISI

NE HALLERE KALDIK TASARRUF TEDBİRLERİ YURT KAPATTI

NE HALLERE KALDIK TASARRUF TEDBİRLERİ YURT KAPATTI

AKYAZILI GÜREŞÇİLER MADALYALARLA DÖNDÜ

AKYAZILI GÜREŞÇİLER MADALYALARLA DÖNDÜ

ÜLKÜCÜLERİ BULUŞTURAN DÜĞÜN

ÜLKÜCÜLERİ BULUŞTURAN DÜĞÜN

ALİ NAİL DURMUŞ’UN KARDEŞ ACISI

ALİ NAİL DURMUŞ’UN KARDEŞ ACISI

ÜLKÜCÜLERİ BULUŞTURAN DÜĞÜN

Sakarya Ülkü Ocakları başkanı Soyhan Sofuoğlu’nun kardeşi Buğrahan,
Bu haber 2019-07-30 14:18:44 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Ülkü Ocakları başkanı Soyhan Sofuoğlu’nun kardeşi Buğrahan, Kutoğlu ailesinin güzel kızı Havvanur ile yapılan Nikah töreni sonrası Dünya evine girdiler.

Sakarya Ülkü Ocakları il başkanı Soyhan Sofuoğu’nun kardeşi, Fisun ve Saçit Sofuoğlu’nun oğllulları Buğrahan Miral ve Hilmi Kutoğlu’nun kızları Havvanur ile Pazar günü akşamı Kadiçpark Kır Düğün bahçesinde gerçekleşen Nikah töreni sonrası Dünya evine girdiler. Havvanur ve Buğrahan çiftinin Nikah şahitliğini MHP eski Milletvekili Zihni Açba yaptı.

Düğüne Kurtoğlu ve Sofuoğlu ailelerinin yakınları,Sakarya ve çevre ülkü ocakları mensupları,MHP Akyazı ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetliler katıldı
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
14:28 - ÜLKÜCÜLERİ BULUŞTURAN DÜĞÜN
Sakarya Ülkü Ocakları başkanı Soyhan Sofuoğlu’nun kardeşi Buğrahan,...
11:38 - ACELE'DE ŞENLİK VARDI
Akyazı Acelle Yaylası'nda 1,700 rakımda üç gün süren şenlikler bu gün sona erdi....
17:46 - BASININ USTALARI
Yenigün Gazetesi Sorumlu Müdürü ve Gazeteciler Birliği Başkan Vekili Müjdat Çetin...
09:37 - SAKARYA ESKİ VALİSİ BÜYÜK’E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Bir zamanlar Sakarya’nın Valiliğini yapan ve şu anda Merkez Valisi olan Mustafa Büyük’e di...
21:49 - BAŞKAN SOYKAN’DAN ADEM GÜNER’E GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan 31 Mart Mahalli seçiminde Millet ittifakının...
21:46 - RATED BAŞKANI ADIYAMAN OĞLUNU EVLENDİRİYOR
Sakarya’da sevilen ve sayılan bir kişiliğe sahip olan RATED Başkanı Remzi Adıyaman...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ