ÜLKÜCÜLERİ BULUŞTURAN DÜĞÜN

Sakarya Ülkü Ocakları başkanı Soyhan Sofuoğlu’nun kardeşi Buğrahan,

Bu haber 2019-07-30 14:18:44 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Ülkü Ocakları başkanı Soyhan Sofuoğlu’nun kardeşi Buğrahan, Kutoğlu ailesinin güzel kızı Havvanur ile yapılan Nikah töreni sonrası Dünya evine girdiler.

Sakarya Ülkü Ocakları il başkanı Soyhan Sofuoğu’nun kardeşi, Fisun ve Saçit Sofuoğlu’nun oğllulları Buğrahan Miral ve Hilmi Kutoğlu’nun kızları Havvanur ile Pazar günü akşamı Kadiçpark Kır Düğün bahçesinde gerçekleşen Nikah töreni sonrası Dünya evine girdiler. Havvanur ve Buğrahan çiftinin Nikah şahitliğini MHP eski Milletvekili Zihni Açba yaptı.

Düğüne Kurtoğlu ve Sofuoğlu ailelerinin yakınları,Sakarya ve çevre ülkü ocakları mensupları,MHP Akyazı ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetliler katıldı