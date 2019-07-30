ALİ NAİL DURMUŞ’UN KARDEŞ ACISI

Fenerbahçeli eski Futbolcu Ali Nail Durmus kardeşi Meral durmuş Uzun süredir mücadele ettiği Hastalığına yenik düşerek vefat etti.
Fenerbahçeli eski Futbolcu Ali Nail Durmus’un kardeşi, Merhum Hüseyin Durmuş’un kızı, S.S.Akyazı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ahmet Durmuş’un yeğeni ,Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası başkanı Sezgin Durmuş’un amcasının kızı, Meral durmuş Uzun süredir mücadele ettiği Hastalığına yenik düşerek Bursa ilinde tedavi gördüğü Hastanede vefat etti.
Cenazesi çarşamba günü Yarın (Çarşamba) günü Gazi Süleyman Paşa camiinde Kılınacak öğle namazına müteakip Pazarköy aile mezarlığına defnedilecek