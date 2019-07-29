BABAMIN CENAZESİNE GELME DEDİ BIÇAĞI YEDİ

Akyazı Küçücek Cuma Caminde görev yapan imam, aralarında daha önce hutbe dolayısıyla

Bu haber 2019-07-29 18:04:30 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Küçücek Cuma Caminde görev yapan imam, aralarında daha önce hutbe dolayısıyla tartışma yaşanan kişiyi çıkan ikinci tartışmada bıçakladı.

Olay Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Şerafettin B. daha önce hutbe nedeniyle Cuma Camii imamı Recep K. ile tartıştı. Tartışmadan kısa süre sonra babası vefat eden Şerafettin B. Cami İmamına bu gün defnedilecek olan babasının cenazesine gelmemesini istemesi sonucu tekrar aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu İmam Recep K. Şerafettin B. yi bıçakla yaraladı.

Yaralanan Şerafettin B.olay yerine gelen Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleler sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İmam Recep K. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı