Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BABAMIN CENAZESİNE GELME DEDİ BIÇAĞI YEDİ

BABAMIN CENAZESİNE GELME DEDİ BIÇAĞI YEDİ

KAVŞAKTA BARİYERLERİ AŞTI KARŞI YOLA GEÇTİ

KAVŞAKTA BARİYERLERİ AŞTI KARŞI YOLA GEÇTİ

ACELE'DE ŞENLİK VARDI

ACELE'DE ŞENLİK VARDI

ADA CADESİNDE MOTORSİKLET KAZASI 1 YARALI

ADA CADESİNDE MOTORSİKLET KAZASI 1 YARALI

AKYAZI EYYÜP GENÇ FEN LİSESİNDE GELENEK BOZULMADI

AKYAZI EYYÜP GENÇ FEN LİSESİNDE GELENEK BOZULMADI

Kaza yapan TIR için çalıntı iddiası!

Kaza yapan TIR için çalıntı iddiası!

BABAMIN CENAZESİNE GELME DEDİ BIÇAĞI YEDİ

Akyazı Küçücek Cuma Caminde görev yapan imam, aralarında daha önce hutbe dolayısıyla
Bu haber 2019-07-29 18:04:30 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Küçücek Cuma Caminde görev yapan imam, aralarında daha önce hutbe dolayısıyla tartışma yaşanan kişiyi çıkan ikinci tartışmada bıçakladı.

Olay Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Şerafettin B. daha önce hutbe nedeniyle Cuma Camii  imamı Recep K. ile tartıştı. Tartışmadan kısa süre sonra babası vefat eden Şerafettin B. Cami İmamına bu gün defnedilecek olan babasının cenazesine gelmemesini istemesi sonucu tekrar aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu İmam Recep K. Şerafettin B. yi bıçakla yaraladı.

Yaralanan Şerafettin B.olay yerine gelen Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleler sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İmam Recep K. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
18:05 - BABAMIN CENAZESİNE GELME DEDİ BIÇAĞI YEDİ
Akyazı Küçücek Cuma Caminde görev yapan imam, aralarında daha önce hutbe dolayısıyla...
17:47 - KAVŞAKTA BARİYERLERİ AŞTI KARŞI YOLA GEÇTİ
Akyazı Küçücek kavşağında Kuzuluk yönünden gelen Otomobil bariyerleri...
11:33 - ADA CADESİNDE MOTORSİKLET KAZASI 1 YARALI
Akyazı Ada Caddesinde Otomobille Motosiklet çarpıştı....
10:26 - Kaza yapan TIR için çalıntı iddiası!
Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde TIR devrildi. Sürücü kaza sonrası olay...
15:51 - S.A.B.A.H. DÜZCE’DE SEL BÖLGESİNDE
Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, Arama Kurtarma Dern...
15:22 - ÖNCE TIRI DEVİRDİ. SONRA KAÇTI..
Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde TIR devrildi. ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ