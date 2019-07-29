KAVŞAKTA BARİYERLERİ AŞTI KARŞI YOLA GEÇTİ

Akyazı Küçücek kavşağında Kuzuluk yönünden gelen Otomobil bariyerleri

Bu haber 2019-07-29 17:45:32 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Küçücek kavşağında Kuzuluk yönünden gelen Otomobil bariyerleri aşarak karşı yola geçti. Otomobildekiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar.

Kaza D 140 Karayolu Akyazı Küçücek kavşağında meydana geldi. Kuzuluk istikametinden Adapazarı istikametine seyir halindeki Otomobil henüz belli olmayan bir nedenle bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerleri aşan Otomobil karşı yola geçerek durabildi. Otomobilde bulunanlar kazayı küçük sıyrıklarla atlattılar.

Yaralılar olay yerine gelen Ambulanslarla tedbir amaçlı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.