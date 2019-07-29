ACELE'DE ŞENLİK VARDI

Akyazı Acelle Yaylası'nda 1,700 rakımda üç gün süren şenlikler bu gün sona erdi.

Bu haber 2019-07-29 11:33:42 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Acelle Yaylası'nda 1,700 rakımda üç gün süren şenlikler bu gün sona erdi. Yayla şenliğini katılanlar etkinliklerde doyasıya eğlenirken yayla ağalığını Hendek belediye başkanı yardımcısı İşadamı Hüdaverdi Bahadır yaptı.

1700 rakımlı Akyazı Acelle Yaylası'nda, her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlikler bu yılda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar ailece Acelle yaylasının yolunu tuttular.

Akyazı Hanyatak Köyü Güzelleştirme Derneği tarafından organize edilen geleneksel Acelle yayla enlikleri, 25 Temmuz günü başladı 28 Temmuz günü ise sona erdi.. Şenlik alanında bir araya gelenler Karadenizli mahalli sanatçıların kemençe eşliğinde türküleriyle horon tepti.

Yaylaya Ak Parti il başkanı Yunus Tever, Akyazı ilçe başkanı Mesut Ekrem,Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan,Çevre il ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri,Muhtarlar ve çok sayıda Yayla severler katıldı.