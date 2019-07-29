ADA CADESİNDE MOTORSİKLET KAZASI 1 YARALI

Akyazı Ada Caddesinde Otomobille Motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Motosiklet sürücüsü Hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza Akyazı Ada Caddesi Sedaş yakınlarında meydana geldi.Akyazı istikametinden Adapazarı istikametine seyir halindeki İsmail G.idaresindeki Otomobil Akaryakıt istasyonunda yola çıkan Ahmet İ. İdaresindeki Motosiklet ile çarpıştı. Kazada Motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralanan Motosiklet sürücüsü Ahmet İ. Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.