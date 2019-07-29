Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BABAMIN CENAZESİNE GELME DEDİ BIÇAĞI YEDİ

BABAMIN CENAZESİNE GELME DEDİ BIÇAĞI YEDİ

KAVŞAKTA BARİYERLERİ AŞTI KARŞI YOLA GEÇTİ

KAVŞAKTA BARİYERLERİ AŞTI KARŞI YOLA GEÇTİ

ACELE'DE ŞENLİK VARDI

ACELE'DE ŞENLİK VARDI

ADA CADESİNDE MOTORSİKLET KAZASI 1 YARALI

ADA CADESİNDE MOTORSİKLET KAZASI 1 YARALI

AKYAZI EYYÜP GENÇ FEN LİSESİNDE GELENEK BOZULMADI

AKYAZI EYYÜP GENÇ FEN LİSESİNDE GELENEK BOZULMADI

Kaza yapan TIR için çalıntı iddiası!

Kaza yapan TIR için çalıntı iddiası!

ADA CADESİNDE MOTORSİKLET KAZASI 1 YARALI

Akyazı Ada Caddesinde Otomobille Motosiklet çarpıştı.
Bu haber 2019-07-29 11:30:53 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Ada Caddesinde Otomobille Motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Motosiklet sürücüsü Hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Akyazı Ada Caddesi Sedaş yakınlarında meydana geldi.Akyazı istikametinden Adapazarı istikametine seyir halindeki İsmail G.idaresindeki Otomobil Akaryakıt istasyonunda yola çıkan Ahmet İ. İdaresindeki Motosiklet ile çarpıştı. Kazada Motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralanan Motosiklet sürücüsü Ahmet İ. Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
18:05 - BABAMIN CENAZESİNE GELME DEDİ BIÇAĞI YEDİ
Akyazı Küçücek Cuma Caminde görev yapan imam, aralarında daha önce hutbe dolayısıyla...
17:47 - KAVŞAKTA BARİYERLERİ AŞTI KARŞI YOLA GEÇTİ
Akyazı Küçücek kavşağında Kuzuluk yönünden gelen Otomobil bariyerleri...
11:33 - ADA CADESİNDE MOTORSİKLET KAZASI 1 YARALI
Akyazı Ada Caddesinde Otomobille Motosiklet çarpıştı....
10:26 - Kaza yapan TIR için çalıntı iddiası!
Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde TIR devrildi. Sürücü kaza sonrası olay...
15:51 - S.A.B.A.H. DÜZCE’DE SEL BÖLGESİNDE
Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, Arama Kurtarma Dern...
15:22 - ÖNCE TIRI DEVİRDİ. SONRA KAÇTI..
Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde TIR devrildi. ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ