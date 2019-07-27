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AKYAZI EYYÜP GENÇ FEN LİSESİNDE GELENEK BOZULMADI

Daha önceki yıllardaki başarılarıyla kendinden söz ettiren Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi
Bu haber 2019-07-27 10:26:56 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

Daha önceki yıllardaki başarılarıyla kendinden söz ettiren Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi ÖSYM’ nin açıkladığı istatistiklere bakıldığında bu yılda 31 öğrencisini TIP bölümüne, 17 öğrencisini Hukuk bölümüne yollamak suretiyle geleneğin bozulmadığı gösterdi.

Sınav sonuçları ile ilgili olarak açıklama Okul Müdürü Murat Yeşilbaş’tan geldi. Yeşiltaş  “YKS verileri incelendiğinde sayısal puan türlerinden çok fazla tercih edilen tıp bölümüne 31 öğrenciyi, TM puan türünden en fazla tercih edilen Hukuk bölümüne 17 öğrenciyi yollayabilecek başarıyı yakalamış durumdayız. Eğitim ve Öğretim yılı boyunca gelecekleri için çok çalışan ve çalışmasının da karşılığını alan öğrencilerimizi ve özellikle de Türkiye 660.sı olma başarısı gösteren Ayşe Kahya kızımızı tebrik ediyorum. :ir teşekkürüm ve tebrikimde öğretmenlerimiz içindir. Onlarda aynı eğitim ve öğretim dönemi içinde mesai kavramı olmadan öğrencilerimizin başarısı için ter dökmüşler ve elde edilen başarıda büyük pay sahibi olmuşlardır. Ben bu azim ve inançla gelecek yıllarda da başarımızı daha yukarılara taşıyacağımızdan adım kadar eminim. Akyazı Eyyüp Genç Fen Lisesi olarak başarımızı arttırıp daha da güçlendirerek zayıf olduğumuz yönlerimizi de geliştirerek çıtayı daha yukarılara taşıyarak İlçemizin gurur duyduğu bir eğitim kurumu olmaya devam edeceğiz” dedi.

 

SAYISAL PUAN TÜRÜNDE

EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRÜNDE

SIRALAMA

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRENCİ SAYISI

0-5000 arası

11

1

5000-10000 arası

6

9

10000-20000 arası

14

7

20000-50000 arası

23

16

50000-100000 arası

37

-

 

 

 
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