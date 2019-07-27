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Kaza yapan TIR için çalıntı iddiası!

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde TIR devrildi. Sürücü kaza sonrası olay
Bu haber 2019-07-27 10:24:15 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde TIR devrildi. Sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçmıştı. Polise başvuran Ziya M. Şoför olarak çalıştığı TIR’ın evinin önünden çalındığını iddia etti.

Edinilen bilgilere göre Akyazı'ya bağlı Kuzuluk Mahallesi Kaplıcalar ışıklarında kaza meydana geldi.

Saat 05.30 civarında meydana gelen kazada Soda ve Su yüklü TIR kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı ve devrildi. Kaza sonrası TIR sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirilmişti.

Kaza yapan TIR hakkında yeni gelişme yaşandı. Ziya M. Adlı kişi Polis merkezine giderek şoför olarak çalıştığı gece evinin yakınlarına park ettiği TIR’ın sabah kalktığında park ettiği yerde olmadığını iddia ederek TIR’ın ve çalan kişinin bulunması için şikayette bulundu.

Şikayeti değerlendiren Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgeye olay yeri ekiplerini sevk etti.

Akyazı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri ekipleri kaza yapan TIR’da parmak izi ararken yol güzergahındaki Kamera görüntülerinden TIR’ın kaza öncesi kim tarafından kullandığını tespit etme çalışmaları başlattı.

 

 
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