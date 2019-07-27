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DOKURCUN HALKI “HİZMET ALMAK İÇİN EĞİLİP BÜKÜLMEYİZ”

Akyazı’ya bağlı Dokurcun Mahallesi sakinleri şöyle sesleniyorlar “ 1992 yılında Belediye unvanını
Bu haber 2019-07-27 10:20:52 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Dokurcun Mahallesi sakinleri şöyle sesleniyorlar “ 1992 yılında Belediye unvanını kazanan Mahallemiz, 2014 yılında Büyükşehir Yasasının yürürlüğe girmesiyle bu unvanını kaybetmiştir. Belediyemizin kapatılması ile birlikte aktif olarak çalışan Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü birimleri de kapanmıştır. Dokurcun Mahallesi olarak İlçe merkezimize 30 Km. İl Merkezimize de 60 Km. uzaklıktayız. Mesafemiz dikkate alındığında bize gelmesi gereken hizmetlerinde aynı uzaklıkta geldiğini hatta hiç gelmediğini görmekteyiz.  Belediyemizin kapatılması ile birlikte Beldemizde görev yapmakta olan Jandarma ile Orman İşletme Müdürlüğü de kapanmış, ancak yaşanmaya başlanan olumsuzlukları gören yetkililer Jandarma’nın tekrar hizmete alınmasını sağlamışlardır.  Bugün 2000’den fazla nüfusa sahip Mahallemizin sosyal, kültürel ve ekonomik sorumluluklarını üstlenen veya üstlenmesi gereken yerel yönetimlerin altyapı ve asfalt gibi konularda çalışmalar yapılırken; ekonomik, kültürel ve sosyolojik projelerin geliştirilmediği açık bir biçimde gözlenmektedir. “

Dokurcun Mahalle sakinleri feryatlarına şöyle devam ediyorlar “ İnsanların yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını devam ettirmesini beklemek ne kadar da acı! Uzun süredir, lise binası ve ilkokul binası aynı bahçeyi kullanmak gibi bir karmaşayla iç içedir. Herhangi bir şekilde spor, sanat, teknoloji ve bilimi içinde barındırmayan hatta doğru düzgün bir kütüphaneye bile sahip olmayan bir eğitim kurumu düşünün ve bu kurumda eğitim alan bireylerin kendine, ailesine ve milletimize sağlayacağı faydalar yine tartışmaya açıktır. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan ”sosyal devlet”   kavranama maalesef bizim için geçerli değildir. Siyasi ya da Kamu yöneticilerinden bir şeyler talep edilirken eğilip bükülmek ne kadar da çağdışı. Dokurcunlular olarak biz eğilip bükülmeyiz. Hakkımızsa verilmesini isteriz. Millet mi Devlet için yoksa Devlet mi Millet için var? Bunu öğrenmek isteriz”

 
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