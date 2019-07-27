ADEM GÜNER'DEN BASIN BAYRAMI KUTLAMASI

31 Mart seçiminde Millet İttifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olarak çıkan

Bu haber 2019-07-27 10:16:30 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

31 Mart seçiminde Millet İttifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olarak çıkan İYİ Partili Adem Güner’de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla basın mensuplarının 24 Temmuz basın bayramını kutladı.

Adem Güner yaptığı paylaşımında şunları yazdı “ Onlar için görev yapmak adına mevsimlerin hiçbir önemi yoktur. Saatleri, dakikaları veya saniyeleri hesap etmezler. Maddi olarak ne kazanıp ne kaybettikleri de pek umurlarında değildir. Onlar sadece bulundukları yerde var olan sorumluluklarını yerine getirip, halkın dertlerini sıkıntılarını ve yaşadıklarını ilgililere ulaştırmak için karşılıksız mücadele ederler. Zaman zaman eleştirilere maruz kalırlar. Ama onlar kendilerini eleştirenlerin taşın altına ellerini koyamayanlar olduklarını bilirler. İşte cefakarca bu görevi yapanlara BASIN MENSUPLARI (Gazeteci) denir. 24 Temmuz basın gününüzü tebrik ediyor çalışmalarınızda sabır, başarı ve muvaffakiyetler diliyorum.”