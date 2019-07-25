S.A.B.A.H. DÜZCE’DE SEL BÖLGESİNDE

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, Arama Kurtarma Derneği

Bu haber 2019-07-25 15:49:04 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Kısa adı S.A.B.A.H. olan Sakarya Afet Bilinçlendirme, Afete Hazırlama, Arama Kurtarma Derneği bir ekiple arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Düzce’ye gitti.

S.A.B.A.H. Derneği başkanı lhan Durgut,Veysel Erkan, Burakcan ve Faruk Ak’tan oluşan S.A.B.A.H. ekibi doğrudan selden en çok zarar gören ve 7 kişinin sele kapılarak kaybolduğu Esmahanım köyüne intikal etti. Ve arama kurtarma ekipleri ile birlikte halen bulunamayan 2 çocuğun aranması çalışmalarına katıldı.

Esmahanım köyündeki arama kurtarma çalışmalarına çeşitli kurumlardan 120 kişi toplam 30 araçla katılıyor. Çamur deryasına dönen Esmahanım köyünde arama çalışması oldukça yavaş yürüyor ve aralıksız bir şekilde sürüyor.