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MESLEKDAŞLARI GÜNGÖRSÜN’Ü UNUTMADI

12 yıl önce 24 Temmuz günü kaybetmiştik.
Bu haber 2019-07-24 21:21:36 eklenmiş ve 51 kez görüntülenmiştir.

 

12 yıl önce 24 Temmuz günü kaybetmiştik.

Sakarya basını denildiğinde halen ilk akla gelen isimlerden olan ve YENİGÜN Gazetesinin kurucusu Necdet Güngörsün ölümünün 12. yılında meslektaşları tarafından mezarı başında dualarla anıldı.

 12 yıl önce Basın Bayramı’nın kutlandığı 24 Temmuz akşamı vefat eden Sakarya Gazeteciler Cemiyeti’nin (SGC) 20 yıl boyunca başkanlığını yapan duayen gazeteci ve YENİGÜN Gazetesinin kurucusu Necdet Güngörsün Arifiye Yukarı Kirazca Mahallesi Mezarlığı’ndaki kabri başında bir kez daha dualarla anıldı.

 Adapazarı Yeni Cami İmam Hatibi İsmail Samastı’nın Yasin-i Şerif okuması ve yaptırdığı dua ile gerçekleşen anmaya, Güngörsün’ün eşi Nazan Güngörsün ile yıllarca birlikte çalıştığı gazeteci meslektaşları ve yakınları katılarak mezarına çiçek bıraktılar.

 

 

 
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